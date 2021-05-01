"الحصيني": حالة ممطرة سريعة وخفيفة مساء اليوم بهذه المناطق

قال: الفرص باقية للهطولات على مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ حالة جوية ممطرة سريعة وخفيفة على أجزاءٍ من المنطقة الواقعة بين الرياض والشرقية والقصيم من مساء اليوم السبت 1442/9/19هـ، لمدة يومين، إن شاء الله.

ولفت الحصيني؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن فرص الأمطار باقية على مرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان خاصة غربها.