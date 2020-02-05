النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برامج توعوية وتثقيفية وعلاجية لـ"100 ألف" شخص بالأفلاج

قدمتها جمعية بهاء لمكافحة التدخين في المحافظة خلال ثلاث سنوات

قدمت جمعية بهاء لمكافحة التدخين في محافظة الأفلاج، برامج توعوية وثقافية وعلاجية ودراسات وأبحاثًا، استفاد منها حوالي 100 ألف شخص خلال ثلاث سنوات.

وأسهمت الجمعية منذ تأسيسها في علاج وإقلاع 1670 مدخنًا؛ من خلال تخصيص عيادة صحية ذات طابع خاص يحفظ للمراجع الخصوصية التامة في تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية؛ من خلال باب سري يتيح لمَن يرغب في العلاج الدخول إلى الجمعية من خلاله، وبشكل سري، وتعمل للمراجع جلسات واستشارات وعلاج عبر فريق متخصّص.

وأظهرت إحصائية لجمعية بهاء خلال العام الماضي "2019"، تزايد المراجعين بعد البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجمعية في المدارس والمرافق العامة، كما أظهرت تزايد المراجعين في شهر ديسمبر من نفس العام، وذلك بعد تداول عبارة "الدخان المغشوش" والضجة الإعلامية المصاحبة له.

وتضمنت جهود بهاء في نشر برامج التوعية والتثقيف عن التبغ وأضراره الصحية والمادية على الفرد، توفير عيادة متنقلة تقدم إرشادات توعوية وتثقيفية وعلاجية؛ حيث حظيت تلك الجهود من جمعية بهاء لمكافحة التدخين بالأفلاج بتكريم من وزارة الصحة.

جمعية بهاء لمكافحة التدخين محافظة الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
برامج توعوية وتثقيفية وعلاجية لـ"100 ألف" شخص بالأفلاج
سبق

قدمت جمعية بهاء لمكافحة التدخين في محافظة الأفلاج، برامج توعوية وثقافية وعلاجية ودراسات وأبحاثًا، استفاد منها حوالي 100 ألف شخص خلال ثلاث سنوات.

وأسهمت الجمعية منذ تأسيسها في علاج وإقلاع 1670 مدخنًا؛ من خلال تخصيص عيادة صحية ذات طابع خاص يحفظ للمراجع الخصوصية التامة في تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية؛ من خلال باب سري يتيح لمَن يرغب في العلاج الدخول إلى الجمعية من خلاله، وبشكل سري، وتعمل للمراجع جلسات واستشارات وعلاج عبر فريق متخصّص.

وأظهرت إحصائية لجمعية بهاء خلال العام الماضي "2019"، تزايد المراجعين بعد البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجمعية في المدارس والمرافق العامة، كما أظهرت تزايد المراجعين في شهر ديسمبر من نفس العام، وذلك بعد تداول عبارة "الدخان المغشوش" والضجة الإعلامية المصاحبة له.

وتضمنت جهود بهاء في نشر برامج التوعية والتثقيف عن التبغ وأضراره الصحية والمادية على الفرد، توفير عيادة متنقلة تقدم إرشادات توعوية وتثقيفية وعلاجية؛ حيث حظيت تلك الجهود من جمعية بهاء لمكافحة التدخين بالأفلاج بتكريم من وزارة الصحة.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
07:45 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
09:20 PM

برامج توعوية وتثقيفية وعلاجية لـ"100 ألف" شخص بالأفلاج

قدمتها جمعية بهاء لمكافحة التدخين في المحافظة خلال ثلاث سنوات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
126

قدمت جمعية بهاء لمكافحة التدخين في محافظة الأفلاج، برامج توعوية وثقافية وعلاجية ودراسات وأبحاثًا، استفاد منها حوالي 100 ألف شخص خلال ثلاث سنوات.

وأسهمت الجمعية منذ تأسيسها في علاج وإقلاع 1670 مدخنًا؛ من خلال تخصيص عيادة صحية ذات طابع خاص يحفظ للمراجع الخصوصية التامة في تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية؛ من خلال باب سري يتيح لمَن يرغب في العلاج الدخول إلى الجمعية من خلاله، وبشكل سري، وتعمل للمراجع جلسات واستشارات وعلاج عبر فريق متخصّص.

وأظهرت إحصائية لجمعية بهاء خلال العام الماضي "2019"، تزايد المراجعين بعد البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجمعية في المدارس والمرافق العامة، كما أظهرت تزايد المراجعين في شهر ديسمبر من نفس العام، وذلك بعد تداول عبارة "الدخان المغشوش" والضجة الإعلامية المصاحبة له.

وتضمنت جهود بهاء في نشر برامج التوعية والتثقيف عن التبغ وأضراره الصحية والمادية على الفرد، توفير عيادة متنقلة تقدم إرشادات توعوية وتثقيفية وعلاجية؛ حيث حظيت تلك الجهود من جمعية بهاء لمكافحة التدخين بالأفلاج بتكريم من وزارة الصحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,358
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,931
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,484

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة