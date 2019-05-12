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البرازيل: 5632 إصابة جديدة بكورونا و396 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الإثنين، تسجيل 5632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و396 حالة وفاة بسبب المرض.

وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 168331 إصابة مؤكّدة بالفيروس، وإجمالي الوفيات 11519 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل: 5632 إصابة جديدة بكورونا و396 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الإثنين، تسجيل 5632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و396 حالة وفاة بسبب المرض.

وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 168331 إصابة مؤكّدة بالفيروس، وإجمالي الوفيات 11519 وفاة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
10:26 AM

البرازيل: 5632 إصابة جديدة بكورونا و396 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الإثنين، تسجيل 5632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و396 حالة وفاة بسبب المرض.

وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 168331 إصابة مؤكّدة بالفيروس، وإجمالي الوفيات 11519 وفاة.

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