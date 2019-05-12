البرازيل: 5632 إصابة جديدة بكورونا و396 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الإثنين، تسجيل 5632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و396 حالة وفاة بسبب المرض.
وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 168331 إصابة مؤكّدة بالفيروس، وإجمالي الوفيات 11519 وفاة.
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الإثنين، تسجيل 5632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و396 حالة وفاة بسبب المرض.
وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 168331 إصابة مؤكّدة بالفيروس، وإجمالي الوفيات 11519 وفاة.فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الإثنين، تسجيل 5632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و396 حالة وفاة بسبب المرض.
وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 168331 إصابة مؤكّدة بالفيروس، وإجمالي الوفيات 11519 وفاة.
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الإثنين، تسجيل 5632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و396 حالة وفاة بسبب المرض.
وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 168331 إصابة مؤكّدة بالفيروس، وإجمالي الوفيات 11519 وفاة.