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لأول مرة بمراكز مكة الصحية.. "ختان الأطفال" ينطلق بموعد وآلية محددة

خدمة توزّع لاحقاً.. و"المالكي": مشروع في بدايته والتطوير الهدف الأساسي

بدأ مركز صحي الهنداوية بمكة المكرمة في تقديم خدمة "ختان الأطفال"؛ وذلك لأول مرة على مستوى المراكز الصحية، ليتم تعميمها في المراكز الصحية الأخرى خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المشرف على المشروع استشاري جراحة الأطفال الدكتور أحمد يس أبوكريشة، أن هذا المشروع يهدف إلى توزيع خدمات المستشفى على المراكز الصحية بمكة المكرمة، مشيراً إلى أن عمليات ختان الأطفال متوفرة بدايةً في مركز الهنداوية وسيتم توزيع الخدمة على معظم المراكز الصحية، لافتاً إلى أن هذه الخدمة تقام يوم واحد في الأسبوع للأطفال أقل من عمر ثلاث شهور.

من جانبه، كشف المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي أن المشروع ما زال في بدايته، وسيتم مستقبلًا بإذن الله زيادة الأعداد والأيام وفق خطط وآليات مقننة، مؤكداً أن "ولادة مكة" تسعى إلى التطوير المستمر للخدمات الصحية المُقدمة للمرضى؛ فهو الهدف "الأساسي" وذلك من خلال إدخال العديد من التحسينات التي تتماشى مع توجيهات وزارة الصحة.

يُذكر أن المواعيد تُؤخذ من مستشفى الولادة والأطفال بالتنسيق مع إدارة المركز الصحي؛ حيث يتم تحويل الطفل للمركز الصحي لتلقي الخدمة.

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لأول مرة بمراكز مكة الصحية.. "ختان الأطفال" ينطلق بموعد وآلية محددة
سبق

بدأ مركز صحي الهنداوية بمكة المكرمة في تقديم خدمة "ختان الأطفال"؛ وذلك لأول مرة على مستوى المراكز الصحية، ليتم تعميمها في المراكز الصحية الأخرى خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المشرف على المشروع استشاري جراحة الأطفال الدكتور أحمد يس أبوكريشة، أن هذا المشروع يهدف إلى توزيع خدمات المستشفى على المراكز الصحية بمكة المكرمة، مشيراً إلى أن عمليات ختان الأطفال متوفرة بدايةً في مركز الهنداوية وسيتم توزيع الخدمة على معظم المراكز الصحية، لافتاً إلى أن هذه الخدمة تقام يوم واحد في الأسبوع للأطفال أقل من عمر ثلاث شهور.

من جانبه، كشف المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي أن المشروع ما زال في بدايته، وسيتم مستقبلًا بإذن الله زيادة الأعداد والأيام وفق خطط وآليات مقننة، مؤكداً أن "ولادة مكة" تسعى إلى التطوير المستمر للخدمات الصحية المُقدمة للمرضى؛ فهو الهدف "الأساسي" وذلك من خلال إدخال العديد من التحسينات التي تتماشى مع توجيهات وزارة الصحة.

يُذكر أن المواعيد تُؤخذ من مستشفى الولادة والأطفال بالتنسيق مع إدارة المركز الصحي؛ حيث يتم تحويل الطفل للمركز الصحي لتلقي الخدمة.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
10:25 AM

لأول مرة بمراكز مكة الصحية.. "ختان الأطفال" ينطلق بموعد وآلية محددة

خدمة توزّع لاحقاً.. و"المالكي": مشروع في بدايته والتطوير الهدف الأساسي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,691

بدأ مركز صحي الهنداوية بمكة المكرمة في تقديم خدمة "ختان الأطفال"؛ وذلك لأول مرة على مستوى المراكز الصحية، ليتم تعميمها في المراكز الصحية الأخرى خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المشرف على المشروع استشاري جراحة الأطفال الدكتور أحمد يس أبوكريشة، أن هذا المشروع يهدف إلى توزيع خدمات المستشفى على المراكز الصحية بمكة المكرمة، مشيراً إلى أن عمليات ختان الأطفال متوفرة بدايةً في مركز الهنداوية وسيتم توزيع الخدمة على معظم المراكز الصحية، لافتاً إلى أن هذه الخدمة تقام يوم واحد في الأسبوع للأطفال أقل من عمر ثلاث شهور.

من جانبه، كشف المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي أن المشروع ما زال في بدايته، وسيتم مستقبلًا بإذن الله زيادة الأعداد والأيام وفق خطط وآليات مقننة، مؤكداً أن "ولادة مكة" تسعى إلى التطوير المستمر للخدمات الصحية المُقدمة للمرضى؛ فهو الهدف "الأساسي" وذلك من خلال إدخال العديد من التحسينات التي تتماشى مع توجيهات وزارة الصحة.

يُذكر أن المواعيد تُؤخذ من مستشفى الولادة والأطفال بالتنسيق مع إدارة المركز الصحي؛ حيث يتم تحويل الطفل للمركز الصحي لتلقي الخدمة.

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