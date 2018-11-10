النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير مكة يعلن عن إطلاق جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي.. غداً

يكشف عن تفاصيلها وفروعها وآليات الترشيح.. إضافة نوعية للمؤسسات الثقافية العربية

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، غداً الأحد، عن إطلاق جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى.

وسيكشف الأمير خالد الفيصل خلال مؤتمر صحافي عن تفاصيل الجائزة وفروعها وآليات الترشيح للفوز بجوائزها، ومن المقرر أن يتم تتويج الفائزين بها في اليوم العالمي للشعر الذي يوافق ٢١ مارس ٢٠١٩.

وأعرب مدير جامعة الطائف أمين عام أكاديمية الشعر العربي بالجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، باسمه واسم أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية ومنسوبيها عن الشكر الجزيل للأمير خالد الفيصل على تفضله بعقد المؤتمر الصحافي لإطلاق جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لاهتمامه الكبير برعاية الأنشطة والفعاليات الثقافية في المملكة وخارجها.

ونوّه "زمان" بالتقدير الكامل للدعم الكبير الذي تلقاه أكاديمية الشعر العربي من الأمير خالد الفيصل، ومتابعته المباشرة للعمل في الأكاديمية، ومناقشته المستمرة لتقارير اجتماعات مجلس الأمناء، وتوجيهاته الدائمة حيال كل ما من شأنه تحقيق أقصى ما يمكن تقديمه لخدمة الشعر العربي ودراساته في العالم العربي.

وأوضح الدكتور "زمان" أن إعلان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي عن إطلاق جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي غداً الأحد سيكون بمثابة لحظة انطلاق العمل واستقبال الترشيحات من الجهات الأكاديمية والثقافية لبدء إجراءات التحكيم، وصولاً إلى اختيار الفائزين بالجائزة.

وتعد جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي أول برنامج تطلقه أكاديمية الشعر العربي، التي تعمل رسمياً تحت مظلة جامعة الطائف، إضافة جديدة ونوعية للمؤسسات الثقافية القائمة في العالم العربي، تواكب توجهات رؤية السعودية ٢٠٣٠، التي تضم برنامجاً خاصاً حول تعزيز الشخصية السعودية، يعنى بتفاصيل مبادراته باللغة العربية ثقافة وشعراً وحضارة.

وتولت جامعة الطائف مسؤولية تأسيس الأكاديمية التي بدأت من قِبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والإشراف عليها، وصولاً إلى مرحلة إطلاق العمل فيها، والبدء في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها المختلفة.

وحرصت الجامعة على الإعداد الجيد لانطلاق أعمال أكاديمية الشعر العربي؛ لتكون مؤسسة ثقافية عربية فاعلة، تخدم الشعر وفنونه؛ انطلاقاً من رؤية الأكاديمية المرتكزة على تحقيق هدف الريادة عربياً في تنمية الإبداع الشعري، ورعاية المواهب الأدبية، ونشر الثقافة الشعرية مجتمعياً، وتوثيقها علمياً.

وتتمحور أهداف الأكاديمية حول رعاية الشعر ودعمه، من خلال تنمية الإبداع الشعري كقاعدة لتعزيز دور القصيدة في الثقافة العربية المعاصرة، وتنظيم مختلف أنواع البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات، ونشر الثقافة الشعرية في المجتمعات العربية، وتوثيق الظاهرة الشعرية العربية بكل أشكالها وألوانها المعززة للغة والثقافة العربية، وتوظيف التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة الشعر.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
أمير مكة يعلن عن إطلاق جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي.. غداً
سبق

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، غداً الأحد، عن إطلاق جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى.

وسيكشف الأمير خالد الفيصل خلال مؤتمر صحافي عن تفاصيل الجائزة وفروعها وآليات الترشيح للفوز بجوائزها، ومن المقرر أن يتم تتويج الفائزين بها في اليوم العالمي للشعر الذي يوافق ٢١ مارس ٢٠١٩.

وأعرب مدير جامعة الطائف أمين عام أكاديمية الشعر العربي بالجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، باسمه واسم أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية ومنسوبيها عن الشكر الجزيل للأمير خالد الفيصل على تفضله بعقد المؤتمر الصحافي لإطلاق جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لاهتمامه الكبير برعاية الأنشطة والفعاليات الثقافية في المملكة وخارجها.

ونوّه "زمان" بالتقدير الكامل للدعم الكبير الذي تلقاه أكاديمية الشعر العربي من الأمير خالد الفيصل، ومتابعته المباشرة للعمل في الأكاديمية، ومناقشته المستمرة لتقارير اجتماعات مجلس الأمناء، وتوجيهاته الدائمة حيال كل ما من شأنه تحقيق أقصى ما يمكن تقديمه لخدمة الشعر العربي ودراساته في العالم العربي.

وأوضح الدكتور "زمان" أن إعلان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي عن إطلاق جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي غداً الأحد سيكون بمثابة لحظة انطلاق العمل واستقبال الترشيحات من الجهات الأكاديمية والثقافية لبدء إجراءات التحكيم، وصولاً إلى اختيار الفائزين بالجائزة.

وتعد جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي أول برنامج تطلقه أكاديمية الشعر العربي، التي تعمل رسمياً تحت مظلة جامعة الطائف، إضافة جديدة ونوعية للمؤسسات الثقافية القائمة في العالم العربي، تواكب توجهات رؤية السعودية ٢٠٣٠، التي تضم برنامجاً خاصاً حول تعزيز الشخصية السعودية، يعنى بتفاصيل مبادراته باللغة العربية ثقافة وشعراً وحضارة.

وتولت جامعة الطائف مسؤولية تأسيس الأكاديمية التي بدأت من قِبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والإشراف عليها، وصولاً إلى مرحلة إطلاق العمل فيها، والبدء في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها المختلفة.

وحرصت الجامعة على الإعداد الجيد لانطلاق أعمال أكاديمية الشعر العربي؛ لتكون مؤسسة ثقافية عربية فاعلة، تخدم الشعر وفنونه؛ انطلاقاً من رؤية الأكاديمية المرتكزة على تحقيق هدف الريادة عربياً في تنمية الإبداع الشعري، ورعاية المواهب الأدبية، ونشر الثقافة الشعرية مجتمعياً، وتوثيقها علمياً.

وتتمحور أهداف الأكاديمية حول رعاية الشعر ودعمه، من خلال تنمية الإبداع الشعري كقاعدة لتعزيز دور القصيدة في الثقافة العربية المعاصرة، وتنظيم مختلف أنواع البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات، ونشر الثقافة الشعرية في المجتمعات العربية، وتوثيق الظاهرة الشعرية العربية بكل أشكالها وألوانها المعززة للغة والثقافة العربية، وتوظيف التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة الشعر.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
02:29 PM

أمير مكة يعلن عن إطلاق جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي.. غداً

يكشف عن تفاصيلها وفروعها وآليات الترشيح.. إضافة نوعية للمؤسسات الثقافية العربية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
4
534

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، غداً الأحد، عن إطلاق جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى.

وسيكشف الأمير خالد الفيصل خلال مؤتمر صحافي عن تفاصيل الجائزة وفروعها وآليات الترشيح للفوز بجوائزها، ومن المقرر أن يتم تتويج الفائزين بها في اليوم العالمي للشعر الذي يوافق ٢١ مارس ٢٠١٩.

وأعرب مدير جامعة الطائف أمين عام أكاديمية الشعر العربي بالجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، باسمه واسم أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية ومنسوبيها عن الشكر الجزيل للأمير خالد الفيصل على تفضله بعقد المؤتمر الصحافي لإطلاق جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لاهتمامه الكبير برعاية الأنشطة والفعاليات الثقافية في المملكة وخارجها.

ونوّه "زمان" بالتقدير الكامل للدعم الكبير الذي تلقاه أكاديمية الشعر العربي من الأمير خالد الفيصل، ومتابعته المباشرة للعمل في الأكاديمية، ومناقشته المستمرة لتقارير اجتماعات مجلس الأمناء، وتوجيهاته الدائمة حيال كل ما من شأنه تحقيق أقصى ما يمكن تقديمه لخدمة الشعر العربي ودراساته في العالم العربي.

وأوضح الدكتور "زمان" أن إعلان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي عن إطلاق جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي غداً الأحد سيكون بمثابة لحظة انطلاق العمل واستقبال الترشيحات من الجهات الأكاديمية والثقافية لبدء إجراءات التحكيم، وصولاً إلى اختيار الفائزين بالجائزة.

وتعد جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي أول برنامج تطلقه أكاديمية الشعر العربي، التي تعمل رسمياً تحت مظلة جامعة الطائف، إضافة جديدة ونوعية للمؤسسات الثقافية القائمة في العالم العربي، تواكب توجهات رؤية السعودية ٢٠٣٠، التي تضم برنامجاً خاصاً حول تعزيز الشخصية السعودية، يعنى بتفاصيل مبادراته باللغة العربية ثقافة وشعراً وحضارة.

وتولت جامعة الطائف مسؤولية تأسيس الأكاديمية التي بدأت من قِبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والإشراف عليها، وصولاً إلى مرحلة إطلاق العمل فيها، والبدء في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها المختلفة.

وحرصت الجامعة على الإعداد الجيد لانطلاق أعمال أكاديمية الشعر العربي؛ لتكون مؤسسة ثقافية عربية فاعلة، تخدم الشعر وفنونه؛ انطلاقاً من رؤية الأكاديمية المرتكزة على تحقيق هدف الريادة عربياً في تنمية الإبداع الشعري، ورعاية المواهب الأدبية، ونشر الثقافة الشعرية مجتمعياً، وتوثيقها علمياً.

وتتمحور أهداف الأكاديمية حول رعاية الشعر ودعمه، من خلال تنمية الإبداع الشعري كقاعدة لتعزيز دور القصيدة في الثقافة العربية المعاصرة، وتنظيم مختلف أنواع البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات، ونشر الثقافة الشعرية في المجتمعات العربية، وتوثيق الظاهرة الشعرية العربية بكل أشكالها وألوانها المعززة للغة والثقافة العربية، وتوظيف التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة الشعر.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,365
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,639
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,078
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,249

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة