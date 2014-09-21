لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

يُبث مساء الخميس على "السعودية" ضمن سلسلة مبادرات تحتفي بيوم الوطن

فاجأت هيئة الإذاعة والتلفزيون، الأوساط الإعلامية المحلية، باقتحام ميدان منافسة الاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية؛ حيث أعلنت الهيئة عن عرض فيلم ملون نادر يُعرض للمرة الأولى تاريخيًّا، ويوثق زيارة المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى مصر، بالألوان الطبيعية عبر قناة السعودية.

وفي هذا الصدد، غرد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي عبر حسابه بـ"تويتر" قائلًا: "لأول مرة هيئة الإذاعة والتلفزيون تعرض فيلمًا ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- إلى مصر؛ وذلك باستخدام أحدث التقنيات، ليظهر بألوانه الطبيعية، وسيعرض بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين على قناة السعودية".

ويُعد العمل رهانًا مختلفًا من الهيئة في زمن التنافس الإعلامي؛ لا سيما وهي تملك أرشيفًا ضخمًا، ويعتبر مرجعية وطنية؛ إذ اتضح تركيز الهيئة على ملامسة الجانب الوطني واستمالة المشاهد المحلي بعد ما تحقق للهيئة خلال الدورات البرامجية السابقة في شهري يناير ورمضان، كما يأتي الإعلان عن فيلم زيارة المؤسس بالتوافق مع الدورة البرامجية لشهر سبتمبر، والتي اتخذت من الخزامى هوية لها، لتكون دلالة واضحة على رغبة الهيئة في المحافظة على الهوية التاريخية وحفظ الإرث التاريخي للمجتمع السعودي.

هذا وسيتم بث الفيلم كاملًا -بحسب القناة السعودية- عند الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس، ضمن سلسلة من المبادرات التي تقدّمها الهيئة في اليوم الوطني وتغطية هذه المناسبة الخالدة عبر برامج متعددة واستديوهات مفتوحة منتشرة بمختلف مناطق المملكة.