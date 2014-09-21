النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

يُبث مساء الخميس على "السعودية" ضمن سلسلة مبادرات تحتفي بيوم الوطن

فاجأت هيئة الإذاعة والتلفزيون، الأوساط الإعلامية المحلية، باقتحام ميدان منافسة الاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية؛ حيث أعلنت الهيئة عن عرض فيلم ملون نادر يُعرض للمرة الأولى تاريخيًّا، ويوثق زيارة المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى مصر، بالألوان الطبيعية عبر قناة السعودية.

وفي هذا الصدد، غرد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي عبر حسابه بـ"تويتر" قائلًا: "لأول مرة هيئة الإذاعة والتلفزيون تعرض فيلمًا ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- إلى مصر؛ وذلك باستخدام أحدث التقنيات، ليظهر بألوانه الطبيعية، وسيعرض بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين على قناة السعودية".

ويُعد العمل رهانًا مختلفًا من الهيئة في زمن التنافس الإعلامي؛ لا سيما وهي تملك أرشيفًا ضخمًا، ويعتبر مرجعية وطنية؛ إذ اتضح تركيز الهيئة على ملامسة الجانب الوطني واستمالة المشاهد المحلي بعد ما تحقق للهيئة خلال الدورات البرامجية السابقة في شهري يناير ورمضان، كما يأتي الإعلان عن فيلم زيارة المؤسس بالتوافق مع الدورة البرامجية لشهر سبتمبر، والتي اتخذت من الخزامى هوية لها، لتكون دلالة واضحة على رغبة الهيئة في المحافظة على الهوية التاريخية وحفظ الإرث التاريخي للمجتمع السعودي.

هذا وسيتم بث الفيلم كاملًا -بحسب القناة السعودية- عند الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس، ضمن سلسلة من المبادرات التي تقدّمها الهيئة في اليوم الوطني وتغطية هذه المناسبة الخالدة عبر برامج متعددة واستديوهات مفتوحة منتشرة بمختلف مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون
سبق

فاجأت هيئة الإذاعة والتلفزيون، الأوساط الإعلامية المحلية، باقتحام ميدان منافسة الاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية؛ حيث أعلنت الهيئة عن عرض فيلم ملون نادر يُعرض للمرة الأولى تاريخيًّا، ويوثق زيارة المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى مصر، بالألوان الطبيعية عبر قناة السعودية.

وفي هذا الصدد، غرد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي عبر حسابه بـ"تويتر" قائلًا: "لأول مرة هيئة الإذاعة والتلفزيون تعرض فيلمًا ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- إلى مصر؛ وذلك باستخدام أحدث التقنيات، ليظهر بألوانه الطبيعية، وسيعرض بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين على قناة السعودية".

ويُعد العمل رهانًا مختلفًا من الهيئة في زمن التنافس الإعلامي؛ لا سيما وهي تملك أرشيفًا ضخمًا، ويعتبر مرجعية وطنية؛ إذ اتضح تركيز الهيئة على ملامسة الجانب الوطني واستمالة المشاهد المحلي بعد ما تحقق للهيئة خلال الدورات البرامجية السابقة في شهري يناير ورمضان، كما يأتي الإعلان عن فيلم زيارة المؤسس بالتوافق مع الدورة البرامجية لشهر سبتمبر، والتي اتخذت من الخزامى هوية لها، لتكون دلالة واضحة على رغبة الهيئة في المحافظة على الهوية التاريخية وحفظ الإرث التاريخي للمجتمع السعودي.

هذا وسيتم بث الفيلم كاملًا -بحسب القناة السعودية- عند الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس، ضمن سلسلة من المبادرات التي تقدّمها الهيئة في اليوم الوطني وتغطية هذه المناسبة الخالدة عبر برامج متعددة واستديوهات مفتوحة منتشرة بمختلف مناطق المملكة.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
10:17 AM

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

يُبث مساء الخميس على "السعودية" ضمن سلسلة مبادرات تحتفي بيوم الوطن

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
3,184

فاجأت هيئة الإذاعة والتلفزيون، الأوساط الإعلامية المحلية، باقتحام ميدان منافسة الاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية؛ حيث أعلنت الهيئة عن عرض فيلم ملون نادر يُعرض للمرة الأولى تاريخيًّا، ويوثق زيارة المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى مصر، بالألوان الطبيعية عبر قناة السعودية.

وفي هذا الصدد، غرد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي عبر حسابه بـ"تويتر" قائلًا: "لأول مرة هيئة الإذاعة والتلفزيون تعرض فيلمًا ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- إلى مصر؛ وذلك باستخدام أحدث التقنيات، ليظهر بألوانه الطبيعية، وسيعرض بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين على قناة السعودية".

ويُعد العمل رهانًا مختلفًا من الهيئة في زمن التنافس الإعلامي؛ لا سيما وهي تملك أرشيفًا ضخمًا، ويعتبر مرجعية وطنية؛ إذ اتضح تركيز الهيئة على ملامسة الجانب الوطني واستمالة المشاهد المحلي بعد ما تحقق للهيئة خلال الدورات البرامجية السابقة في شهري يناير ورمضان، كما يأتي الإعلان عن فيلم زيارة المؤسس بالتوافق مع الدورة البرامجية لشهر سبتمبر، والتي اتخذت من الخزامى هوية لها، لتكون دلالة واضحة على رغبة الهيئة في المحافظة على الهوية التاريخية وحفظ الإرث التاريخي للمجتمع السعودي.

هذا وسيتم بث الفيلم كاملًا -بحسب القناة السعودية- عند الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس، ضمن سلسلة من المبادرات التي تقدّمها الهيئة في اليوم الوطني وتغطية هذه المناسبة الخالدة عبر برامج متعددة واستديوهات مفتوحة منتشرة بمختلف مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,849
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,705
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,888
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,190

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة