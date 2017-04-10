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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

"الصحة" عن توقع ارتفاع إصابات "كورونا" بتوسع الفحص: إيجابي يكسر الحلقة

تأكيد عبر متحدثها "العبدالعالي" شدد فيه على أهمية الخطوات الاستباقية في السيطرة

توقع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ارتفاعًا وتزايدًا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ تزامنًا مع التوسع في إجراء الفحوصات المخبرية عالية الدقة التي تجريها الوزارة بشكل يومي، مستدركاً في هذا الصدد بقوله: "لكنه ارتفاع مبكّر وفي الاتجاه الجيد الإيحابي لمحاصرة الحالات والسيطرة عليها بشكل يجعل الانتشار للجائحة محدودًا بإذن الله".

وتفصيلًا: رد "العبد العالي" عن سؤال حول توقعاته بارتفاع الحالات المصابة بكورونا مع تزايد أعداد الفحوصات التي تقوم الوزارة بإجرائها بشكل يومي١؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا في المملكة؛ حيث قال: "هناك خطط دائمة للتوسع في عمليات الفحص لجعلها متوفرة بكميات أكبر".

وأضاف: "كلما توسعنا في عمليات الفحص نتوقع أن نكون مبكرين في الوصول للحالات، وكلما كنا مبكرين في الوصول للحالات؛ كان الاحتواء للجائحة أقوى وأقوى".

وأشار "العبدالعالي" إلى أن هذه الخطوات بالفحوص تعد استباقية ووصولًا للحالات قبل ظهور الأعراض فيها؛ مما يساهم جدًّا في كسر حلقة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح: "مع توسع الفحوصات يتوقع ارتفاع عدد الحالات، لكنه ارتفاع مبكّر وفي الاتجاه الجيد الإيحابي لمحاصرة الحالات والسيطرة عليها بشكل يجعل الانتشار للجائحة محدودًاض بإذن الله".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن عدد الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى 8 أبريل؛ (115،585) فحصاً، وذلك في 10 مختبرات حول المملكة باستخدام تقنية البلمرة الجزيئية، بمعدل 3340 فحصًا لكل مليون من السكان.

وزارة الصحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" عن توقع ارتفاع إصابات "كورونا" بتوسع الفحص: إيجابي يكسر الحلقة
سبق

توقع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ارتفاعًا وتزايدًا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ تزامنًا مع التوسع في إجراء الفحوصات المخبرية عالية الدقة التي تجريها الوزارة بشكل يومي، مستدركاً في هذا الصدد بقوله: "لكنه ارتفاع مبكّر وفي الاتجاه الجيد الإيحابي لمحاصرة الحالات والسيطرة عليها بشكل يجعل الانتشار للجائحة محدودًا بإذن الله".

وتفصيلًا: رد "العبد العالي" عن سؤال حول توقعاته بارتفاع الحالات المصابة بكورونا مع تزايد أعداد الفحوصات التي تقوم الوزارة بإجرائها بشكل يومي١؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا في المملكة؛ حيث قال: "هناك خطط دائمة للتوسع في عمليات الفحص لجعلها متوفرة بكميات أكبر".

وأضاف: "كلما توسعنا في عمليات الفحص نتوقع أن نكون مبكرين في الوصول للحالات، وكلما كنا مبكرين في الوصول للحالات؛ كان الاحتواء للجائحة أقوى وأقوى".

وأشار "العبدالعالي" إلى أن هذه الخطوات بالفحوص تعد استباقية ووصولًا للحالات قبل ظهور الأعراض فيها؛ مما يساهم جدًّا في كسر حلقة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح: "مع توسع الفحوصات يتوقع ارتفاع عدد الحالات، لكنه ارتفاع مبكّر وفي الاتجاه الجيد الإيحابي لمحاصرة الحالات والسيطرة عليها بشكل يجعل الانتشار للجائحة محدودًاض بإذن الله".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن عدد الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى 8 أبريل؛ (115،585) فحصاً، وذلك في 10 مختبرات حول المملكة باستخدام تقنية البلمرة الجزيئية، بمعدل 3340 فحصًا لكل مليون من السكان.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
07:31 PM

"الصحة" عن توقع ارتفاع إصابات "كورونا" بتوسع الفحص: إيجابي يكسر الحلقة

تأكيد عبر متحدثها "العبدالعالي" شدد فيه على أهمية الخطوات الاستباقية في السيطرة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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توقع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ارتفاعًا وتزايدًا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ تزامنًا مع التوسع في إجراء الفحوصات المخبرية عالية الدقة التي تجريها الوزارة بشكل يومي، مستدركاً في هذا الصدد بقوله: "لكنه ارتفاع مبكّر وفي الاتجاه الجيد الإيحابي لمحاصرة الحالات والسيطرة عليها بشكل يجعل الانتشار للجائحة محدودًا بإذن الله".

وتفصيلًا: رد "العبد العالي" عن سؤال حول توقعاته بارتفاع الحالات المصابة بكورونا مع تزايد أعداد الفحوصات التي تقوم الوزارة بإجرائها بشكل يومي١؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا في المملكة؛ حيث قال: "هناك خطط دائمة للتوسع في عمليات الفحص لجعلها متوفرة بكميات أكبر".

وأضاف: "كلما توسعنا في عمليات الفحص نتوقع أن نكون مبكرين في الوصول للحالات، وكلما كنا مبكرين في الوصول للحالات؛ كان الاحتواء للجائحة أقوى وأقوى".

وأشار "العبدالعالي" إلى أن هذه الخطوات بالفحوص تعد استباقية ووصولًا للحالات قبل ظهور الأعراض فيها؛ مما يساهم جدًّا في كسر حلقة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح: "مع توسع الفحوصات يتوقع ارتفاع عدد الحالات، لكنه ارتفاع مبكّر وفي الاتجاه الجيد الإيحابي لمحاصرة الحالات والسيطرة عليها بشكل يجعل الانتشار للجائحة محدودًاض بإذن الله".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن عدد الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى 8 أبريل؛ (115،585) فحصاً، وذلك في 10 مختبرات حول المملكة باستخدام تقنية البلمرة الجزيئية، بمعدل 3340 فحصًا لكل مليون من السكان.

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