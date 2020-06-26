استقرار الشرق الأوسط مهم دولياً.. اليابان تندد بـ"استهداف الحوثي الفاشل"

شددت على رفضها استهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

عبرت اليابان وبشدة عن إدانتها استهداف الحوثيين للمدنيين في المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بما في ذلك العاصمة الرياض.

وأكد الناطق باسم وزير الخارجية الياباني أوتاكا ماساتو، في بيان له، أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مهم للسلام والاستقرار الدوليين.