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بلدية حوطة بني تميم تغلق 3 محال تجارية لإصابة عاملين بكورونا

باشرت تعقيم وتطهير المحل واستكمال الإجراءات الوقائية

أكدت بلدية حوطة بني تميم أنها أغلقت ثلاثة محال تجارية؛ وذلك لثبوت العاملين بها بفيروس كورونا.

وقالت بلدية حوطة بني تميم في تغريدة لها إنها أغلقت أحد المحال التجارية احترازيًّا لثبوت إصابة أحد العاملين فيه بفيروس ‫كورونا، وتم تعقيم وتطهير المحل، واستكمال جميع الإجراءات الوقائية.

وذكرت في تغريدة سابقة أنها أغلقت محلين تجاريَّين احترازيًّا لثبوت إصابة عاملين فيها بفيروس كورونا، وتم تعقيم وتطهير المحال، واستكمال جميع الإجراءات الوقائية.

فيروس كورونا الجديد

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بلدية حوطة بني تميم تغلق 3 محال تجارية لإصابة عاملين بكورونا
سبق

أكدت بلدية حوطة بني تميم أنها أغلقت ثلاثة محال تجارية؛ وذلك لثبوت العاملين بها بفيروس كورونا.

وقالت بلدية حوطة بني تميم في تغريدة لها إنها أغلقت أحد المحال التجارية احترازيًّا لثبوت إصابة أحد العاملين فيه بفيروس ‫كورونا، وتم تعقيم وتطهير المحل، واستكمال جميع الإجراءات الوقائية.

وذكرت في تغريدة سابقة أنها أغلقت محلين تجاريَّين احترازيًّا لثبوت إصابة عاملين فيها بفيروس كورونا، وتم تعقيم وتطهير المحال، واستكمال جميع الإجراءات الوقائية.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
11:54 PM

بلدية حوطة بني تميم تغلق 3 محال تجارية لإصابة عاملين بكورونا

باشرت تعقيم وتطهير المحل واستكمال الإجراءات الوقائية

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مسلّم الهواملة - الرياض
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591

أكدت بلدية حوطة بني تميم أنها أغلقت ثلاثة محال تجارية؛ وذلك لثبوت العاملين بها بفيروس كورونا.

وقالت بلدية حوطة بني تميم في تغريدة لها إنها أغلقت أحد المحال التجارية احترازيًّا لثبوت إصابة أحد العاملين فيه بفيروس ‫كورونا، وتم تعقيم وتطهير المحل، واستكمال جميع الإجراءات الوقائية.

وذكرت في تغريدة سابقة أنها أغلقت محلين تجاريَّين احترازيًّا لثبوت إصابة عاملين فيها بفيروس كورونا، وتم تعقيم وتطهير المحال، واستكمال جميع الإجراءات الوقائية.

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