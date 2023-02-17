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شرطة الشرقية تعلن القبض على وافد أطلق النار على مواطن وقتله بالحفر

قالت: الجاني بادر بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة ومعه السلاح المستخدم

ألقت شرطة الشرقية القبض على وافد ارتكب جريمة قتل مواطن في محافظة حفر الباطن.

صرّح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية أوقفت مساء أمس، وافداً ثلاثينياً من الجنسية اليمنية، بعد قيامه بإطلاق النار على مواطن عشريني في مواقف للسيارات بالقرب من أحد الفنادق بحي البلدية بمحافظة حفر الباطن؛ ما أسفر عن وفاته.

وأشار إلى أن الجاني بادر بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة ومعه السلاح المستخدم في الجريمة، كما باشر المختصون بالشرطة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة الشرقية الجهات الأمنية الدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الشرقية تعلن القبض على وافد أطلق النار على مواطن وقتله بالحفر
سبق

ألقت شرطة الشرقية القبض على وافد ارتكب جريمة قتل مواطن في محافظة حفر الباطن.

صرّح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية أوقفت مساء أمس، وافداً ثلاثينياً من الجنسية اليمنية، بعد قيامه بإطلاق النار على مواطن عشريني في مواقف للسيارات بالقرب من أحد الفنادق بحي البلدية بمحافظة حفر الباطن؛ ما أسفر عن وفاته.

وأشار إلى أن الجاني بادر بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة ومعه السلاح المستخدم في الجريمة، كما باشر المختصون بالشرطة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
11:48 AM

شرطة الشرقية تعلن القبض على وافد أطلق النار على مواطن وقتله بالحفر

قالت: الجاني بادر بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة ومعه السلاح المستخدم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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10,674

ألقت شرطة الشرقية القبض على وافد ارتكب جريمة قتل مواطن في محافظة حفر الباطن.

صرّح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية أوقفت مساء أمس، وافداً ثلاثينياً من الجنسية اليمنية، بعد قيامه بإطلاق النار على مواطن عشريني في مواقف للسيارات بالقرب من أحد الفنادق بحي البلدية بمحافظة حفر الباطن؛ ما أسفر عن وفاته.

وأشار إلى أن الجاني بادر بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة ومعه السلاح المستخدم في الجريمة، كما باشر المختصون بالشرطة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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