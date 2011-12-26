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سلالة كورونا البريطانية تظهر في اليابان.. 5 أشخاص دخلوا الحجر الصحي

رجل في الستينيات شعر بالتعب ولم تظهر أعراض على الأربعة الآخرين

سجّلت اليابان خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.

وأوضح وزير الصحة نوريهيسا تامورا في مؤتمر صحفي أمس، أن خمسة أشخاص دخلوا حجرًا صحيًّا بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر.

وبيّنت وزارة الصحة اليابانية أن رجلًا في الستينيات من عمره شعر بالتعب، فيما لم تظهر على الأربعة الآخرين أي أعراض.

فيروس كورونا الجديد

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سلالة كورونا البريطانية تظهر في اليابان.. 5 أشخاص دخلوا الحجر الصحي
سبق

سجّلت اليابان خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.

وأوضح وزير الصحة نوريهيسا تامورا في مؤتمر صحفي أمس، أن خمسة أشخاص دخلوا حجرًا صحيًّا بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر.

وبيّنت وزارة الصحة اليابانية أن رجلًا في الستينيات من عمره شعر بالتعب، فيما لم تظهر على الأربعة الآخرين أي أعراض.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
10:35 AM

سلالة كورونا البريطانية تظهر في اليابان.. 5 أشخاص دخلوا الحجر الصحي

رجل في الستينيات شعر بالتعب ولم تظهر أعراض على الأربعة الآخرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت اليابان خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.

وأوضح وزير الصحة نوريهيسا تامورا في مؤتمر صحفي أمس، أن خمسة أشخاص دخلوا حجرًا صحيًّا بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر.

وبيّنت وزارة الصحة اليابانية أن رجلًا في الستينيات من عمره شعر بالتعب، فيما لم تظهر على الأربعة الآخرين أي أعراض.

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