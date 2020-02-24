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من تيماء.. انطلاق بطولة المملكة للحمام الزاجل لمسافة 1100 كم الأربعاء المقبل

أماكن الوصول تشمل الرياض والخرج والأحساء والدمام والقطيف

تنطلق صباح الأربعاء المقبل بطولة السعودية للحمام الزاجل للمسافات الطويلة 1100 كيلومتر، بمشاركة ما يقارب 60 عضوًا و600 حمام زاجل، وتنطلق لأول مرة من ملعب نادي تيماء الرياضي بمحافظة تيماء تحت رعاية وتنظيم اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل التابعة للهيئة العامة للرياضة.

وتفصيلاً، أوضح الأمين العام للجنة السعودية للحمام الزاجل فيصل أحمد الأسلمي لـ"سبق" أن سباق التحدي للمسافات الطويلة تتجاوز مسافته ١١٠٠ كم، ويُقام لأول مرة، وسيتم الانطلاق من ملعب تيماء وصولاً إلى أماكن المشاركين في هذا السباق من الرياض والخرج والأحساء والدمام والقطيف. مبينًا أن السباق سيبدأ الساعة السابعة والنصف صباح الأربعاء المقبل.

تيماء بطولة السعودية للحمام الزاجل للمسافات الطويلة 1100 كيلومتر ملعب نادي تيماء الرياضي اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل الهيئة العامة للرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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من تيماء.. انطلاق بطولة المملكة للحمام الزاجل لمسافة 1100 كم الأربعاء المقبل
سبق

تنطلق صباح الأربعاء المقبل بطولة السعودية للحمام الزاجل للمسافات الطويلة 1100 كيلومتر، بمشاركة ما يقارب 60 عضوًا و600 حمام زاجل، وتنطلق لأول مرة من ملعب نادي تيماء الرياضي بمحافظة تيماء تحت رعاية وتنظيم اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل التابعة للهيئة العامة للرياضة.

وتفصيلاً، أوضح الأمين العام للجنة السعودية للحمام الزاجل فيصل أحمد الأسلمي لـ"سبق" أن سباق التحدي للمسافات الطويلة تتجاوز مسافته ١١٠٠ كم، ويُقام لأول مرة، وسيتم الانطلاق من ملعب تيماء وصولاً إلى أماكن المشاركين في هذا السباق من الرياض والخرج والأحساء والدمام والقطيف. مبينًا أن السباق سيبدأ الساعة السابعة والنصف صباح الأربعاء المقبل.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
11:35 PM

من تيماء.. انطلاق بطولة المملكة للحمام الزاجل لمسافة 1100 كم الأربعاء المقبل

أماكن الوصول تشمل الرياض والخرج والأحساء والدمام والقطيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - تيماء
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تنطلق صباح الأربعاء المقبل بطولة السعودية للحمام الزاجل للمسافات الطويلة 1100 كيلومتر، بمشاركة ما يقارب 60 عضوًا و600 حمام زاجل، وتنطلق لأول مرة من ملعب نادي تيماء الرياضي بمحافظة تيماء تحت رعاية وتنظيم اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل التابعة للهيئة العامة للرياضة.

وتفصيلاً، أوضح الأمين العام للجنة السعودية للحمام الزاجل فيصل أحمد الأسلمي لـ"سبق" أن سباق التحدي للمسافات الطويلة تتجاوز مسافته ١١٠٠ كم، ويُقام لأول مرة، وسيتم الانطلاق من ملعب تيماء وصولاً إلى أماكن المشاركين في هذا السباق من الرياض والخرج والأحساء والدمام والقطيف. مبينًا أن السباق سيبدأ الساعة السابعة والنصف صباح الأربعاء المقبل.

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