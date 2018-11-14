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"الشؤون الإسلامية" تطرح أول منافسات عامة إلكترونياً عبر منصة "اعتماد"

لتواكب نظيراتها من الوزارات الأخرى في إطار مواكبتها لرؤية المملكة 2030

طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، ‏أول منافسة عامة إلكترونية عبر منصة "اعتماد"؛ حيث تم فتح المظاريف للعملية إلكترونياً؛ لتنتقل الوزارة بهذا الإجراء من مرحلة العمل الورقي اليدوي، إلى مرحلة العمل الإلكتروني؛ لتواكب نظيراتها من الوزارات الأخرى في إطار مواكبتها لرؤية المملكة 2030.

واستمع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى شرح وافٍ عن تنفيذ العملية، قدّمه مدير عام الشؤون المالية عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، بحضور مدير عام إدارة المشتريات والعقود خالد بن إبراهيم الدخيل، وعدد من منسوبي الإدارة المالية بديوان الوزارة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة فتح المظاريف؛ مقدماً شكره وتقديره للعاملين على هذا الإنجاز الذي يأتي في إطار مواكبة الوزارة للرؤية وبرنامج التحول الرقمي وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأوضح "التويجري" أن وزارة الشؤون الإسلامية تُعد من أوائل الوزارات والقطاعات الحكومية التي طرحت عملياتها عبر المنصة الإلكترونية "اعتماد"؛ إنفاذاً للتوجيهات السامية لتفعيل منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية؛ منوهاً بحرص ومتابعة مستمرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأشار التويجري إلى أن المنصة الإلكترونية هي منظومة أطلقتها وزارة المالية لخدماتها التي تقدّمها لمختلف الجهات الحكومية، والقطاع الخاص؛ تمكيناً للتحول الرقمي لخدمات الوزارة، وتتضمن العديد من الخدمات الأساسية؛ مثل إدارة العقود، والميزانية، والمدفوعات، بالإضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية التي تعمل ضمن منصة اعتماد تشمل مجموعة من البوابات المتكاملة لتقديم الخدمات الآلية لوزارة المالية لمختلف المستفيدين.

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"الشؤون الإسلامية" تطرح أول منافسات عامة إلكترونياً عبر منصة "اعتماد"
سبق

طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، ‏أول منافسة عامة إلكترونية عبر منصة "اعتماد"؛ حيث تم فتح المظاريف للعملية إلكترونياً؛ لتنتقل الوزارة بهذا الإجراء من مرحلة العمل الورقي اليدوي، إلى مرحلة العمل الإلكتروني؛ لتواكب نظيراتها من الوزارات الأخرى في إطار مواكبتها لرؤية المملكة 2030.

واستمع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى شرح وافٍ عن تنفيذ العملية، قدّمه مدير عام الشؤون المالية عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، بحضور مدير عام إدارة المشتريات والعقود خالد بن إبراهيم الدخيل، وعدد من منسوبي الإدارة المالية بديوان الوزارة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة فتح المظاريف؛ مقدماً شكره وتقديره للعاملين على هذا الإنجاز الذي يأتي في إطار مواكبة الوزارة للرؤية وبرنامج التحول الرقمي وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأوضح "التويجري" أن وزارة الشؤون الإسلامية تُعد من أوائل الوزارات والقطاعات الحكومية التي طرحت عملياتها عبر المنصة الإلكترونية "اعتماد"؛ إنفاذاً للتوجيهات السامية لتفعيل منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية؛ منوهاً بحرص ومتابعة مستمرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأشار التويجري إلى أن المنصة الإلكترونية هي منظومة أطلقتها وزارة المالية لخدماتها التي تقدّمها لمختلف الجهات الحكومية، والقطاع الخاص؛ تمكيناً للتحول الرقمي لخدمات الوزارة، وتتضمن العديد من الخدمات الأساسية؛ مثل إدارة العقود، والميزانية، والمدفوعات، بالإضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية التي تعمل ضمن منصة اعتماد تشمل مجموعة من البوابات المتكاملة لتقديم الخدمات الآلية لوزارة المالية لمختلف المستفيدين.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
01:25 PM

"الشؤون الإسلامية" تطرح أول منافسات عامة إلكترونياً عبر منصة "اعتماد"

لتواكب نظيراتها من الوزارات الأخرى في إطار مواكبتها لرؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، ‏أول منافسة عامة إلكترونية عبر منصة "اعتماد"؛ حيث تم فتح المظاريف للعملية إلكترونياً؛ لتنتقل الوزارة بهذا الإجراء من مرحلة العمل الورقي اليدوي، إلى مرحلة العمل الإلكتروني؛ لتواكب نظيراتها من الوزارات الأخرى في إطار مواكبتها لرؤية المملكة 2030.

واستمع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى شرح وافٍ عن تنفيذ العملية، قدّمه مدير عام الشؤون المالية عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، بحضور مدير عام إدارة المشتريات والعقود خالد بن إبراهيم الدخيل، وعدد من منسوبي الإدارة المالية بديوان الوزارة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة فتح المظاريف؛ مقدماً شكره وتقديره للعاملين على هذا الإنجاز الذي يأتي في إطار مواكبة الوزارة للرؤية وبرنامج التحول الرقمي وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأوضح "التويجري" أن وزارة الشؤون الإسلامية تُعد من أوائل الوزارات والقطاعات الحكومية التي طرحت عملياتها عبر المنصة الإلكترونية "اعتماد"؛ إنفاذاً للتوجيهات السامية لتفعيل منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية؛ منوهاً بحرص ومتابعة مستمرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأشار التويجري إلى أن المنصة الإلكترونية هي منظومة أطلقتها وزارة المالية لخدماتها التي تقدّمها لمختلف الجهات الحكومية، والقطاع الخاص؛ تمكيناً للتحول الرقمي لخدمات الوزارة، وتتضمن العديد من الخدمات الأساسية؛ مثل إدارة العقود، والميزانية، والمدفوعات، بالإضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية التي تعمل ضمن منصة اعتماد تشمل مجموعة من البوابات المتكاملة لتقديم الخدمات الآلية لوزارة المالية لمختلف المستفيدين.

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