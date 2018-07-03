"ابن سحيم" بعد انتهاك النظام القطري لمنزله: سأبقى شوكة في أعناقهم وسنمضي في مقاومتهم

أشار إلى أن فعلتهم تُثبت خستهم وانحطاطهم

استنكر المعارض القطري، وعضو الأسرة الحاكمة "سلطان بن سحيم"، انتهاك السلطات القطرية لمنزله، ونشر خصوصيات أسرته؛ مؤكداً عزمه على المضي قدماً في مقاومة نظام "الحمدين" الغاشم؛ لأجل نصرة الشعب القطري.

وغرد "ابن سحيم" تغريدتين متتاليتين عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، وقال في الأولى: "بعد انتهاك منزلي.. يظن النظام الجائر بنشره خصوصيات أسرتي سيضرني.. لا والله.. لن يوقفوني عن نصرة أهلي وشعبي.. فكل ما يفعلونه يثبتون معه خستهم وانحطاطهم.. سأبقى شوكة في أعناقهم حتى يزول نظامهم".

وأضاف: "ضحينا بالغالي والنفيس من أجل وطننا.. ارتضينا بحرب جائرة نصرةً لشعبنا.. فهل يظن النظام الغادر أننا نستبعد انحطاطهم؟! سنمضي في مقاومتهم دون أن نسايرهم في خستهم ونذالتهم.. فهذه ليست من شيمنا في قطر".