"المسند": مع اشتداد الحر والرطوبة تخرج الأفاعي من جحورها

أهاب بالجميع أخذ الحيطة والحذر ليلاً في المزارع والبراري

أكّد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً مؤسّس ورئيس لجنة تسميات، الدكتور عبدالله المسند؛ أنه في مثل هذه الأيام ومع اشتداد الحر والرطوبة تخرج الأفاعي من جحورها وتنتشر في الأرض.

وأهاب المسند؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، بالجميع، أخذ الحيطة والحذر ليلاً في المزارع والبراري.