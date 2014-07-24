النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المسند": مع اشتداد الحر والرطوبة تخرج الأفاعي من جحورها

أهاب بالجميع أخذ الحيطة والحذر ليلاً في المزارع والبراري

أكّد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً مؤسّس ورئيس لجنة تسميات، الدكتور عبدالله المسند؛ أنه في مثل هذه الأيام ومع اشتداد الحر والرطوبة تخرج الأفاعي من جحورها وتنتشر في الأرض.

وأهاب المسند؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، بالجميع، أخذ الحيطة والحذر ليلاً في المزارع والبراري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المسند": مع اشتداد الحر والرطوبة تخرج الأفاعي من جحورها
سبق

أكّد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً مؤسّس ورئيس لجنة تسميات، الدكتور عبدالله المسند؛ أنه في مثل هذه الأيام ومع اشتداد الحر والرطوبة تخرج الأفاعي من جحورها وتنتشر في الأرض.

وأهاب المسند؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، بالجميع، أخذ الحيطة والحذر ليلاً في المزارع والبراري.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
12:42 PM

"المسند": مع اشتداد الحر والرطوبة تخرج الأفاعي من جحورها

أهاب بالجميع أخذ الحيطة والحذر ليلاً في المزارع والبراري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
502

أكّد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً مؤسّس ورئيس لجنة تسميات، الدكتور عبدالله المسند؛ أنه في مثل هذه الأيام ومع اشتداد الحر والرطوبة تخرج الأفاعي من جحورها وتنتشر في الأرض.

وأهاب المسند؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، بالجميع، أخذ الحيطة والحذر ليلاً في المزارع والبراري.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,061
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,138
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,467
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,950

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة