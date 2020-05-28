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جدة.. إلزام المحلات بفحص حرارة العاملين والمتسوقين والتباعد الاجتماعي

جولات رقابية تُنَفّذها "الأمانة" تنطلق اليوم بالأنشطة المستثناة والمراكز التجارية

أعلنت أمانة محافظة جدة، أنها ستبدأ جولاتها الرقابية على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة، والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ وذلك اعتبارًا من صباح اليوم.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تزامنًا مع قرار المرحلة الأولى من هذا اليوم الخميس 5 شوال باستمرار ممارسة الأنشطة المستثناة بالإضافة إلى فتح المراكز التجارية "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وتخفيف القيود على حركة التنقل؛ فإن أمانة جدة -ممثلة في بلدياتها الفرعية- تنفذ جولاتها الرقابية المستمرة مع بداية اليوم الخميس بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين وتطبيق التباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات والكمامات، بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأضاف "الزهراني" أن هذا الإلزام يأتي ضمن الجولات الرقابية المتواصلة على كافة مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي كصالونات الحلاقة والتجميل والمراكز الترفيهية ودور السينما والأندية الرياضية والصحية؛ مؤكدًا حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

أمانة محافظة جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. إلزام المحلات بفحص حرارة العاملين والمتسوقين والتباعد الاجتماعي
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة، أنها ستبدأ جولاتها الرقابية على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة، والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ وذلك اعتبارًا من صباح اليوم.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تزامنًا مع قرار المرحلة الأولى من هذا اليوم الخميس 5 شوال باستمرار ممارسة الأنشطة المستثناة بالإضافة إلى فتح المراكز التجارية "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وتخفيف القيود على حركة التنقل؛ فإن أمانة جدة -ممثلة في بلدياتها الفرعية- تنفذ جولاتها الرقابية المستمرة مع بداية اليوم الخميس بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين وتطبيق التباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات والكمامات، بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأضاف "الزهراني" أن هذا الإلزام يأتي ضمن الجولات الرقابية المتواصلة على كافة مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي كصالونات الحلاقة والتجميل والمراكز الترفيهية ودور السينما والأندية الرياضية والصحية؛ مؤكدًا حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
10:06 AM

جدة.. إلزام المحلات بفحص حرارة العاملين والمتسوقين والتباعد الاجتماعي

جولات رقابية تُنَفّذها "الأمانة" تنطلق اليوم بالأنشطة المستثناة والمراكز التجارية

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلنت أمانة محافظة جدة، أنها ستبدأ جولاتها الرقابية على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة، والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ وذلك اعتبارًا من صباح اليوم.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تزامنًا مع قرار المرحلة الأولى من هذا اليوم الخميس 5 شوال باستمرار ممارسة الأنشطة المستثناة بالإضافة إلى فتح المراكز التجارية "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وتخفيف القيود على حركة التنقل؛ فإن أمانة جدة -ممثلة في بلدياتها الفرعية- تنفذ جولاتها الرقابية المستمرة مع بداية اليوم الخميس بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين وتطبيق التباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات والكمامات، بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأضاف "الزهراني" أن هذا الإلزام يأتي ضمن الجولات الرقابية المتواصلة على كافة مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي كصالونات الحلاقة والتجميل والمراكز الترفيهية ودور السينما والأندية الرياضية والصحية؛ مؤكدًا حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

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