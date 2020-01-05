في خضم التوتر مع إيران.. التحالف الدولي يوقف معظم عملياته ضد "داعش"

يعطي الأولوية لحماية قواته وقواعده

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الأحد، وقف معظم العمليات ضد المتشددين في الوقت الحالي، والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف وسط تزايد حدة التوتر مع إيران.

ووفقاً لـ"رويترز"، شدد متحدث على أن التحالف يمكن مع ذلك أن ينفذ بعض العمليات ويعمل دفاعاً عن النفس ضد المتشددين.