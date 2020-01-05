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في خضم التوتر مع إيران.. التحالف الدولي يوقف معظم عملياته ضد "داعش"

يعطي الأولوية لحماية قواته وقواعده

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الأحد، وقف معظم العمليات ضد المتشددين في الوقت الحالي، والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف وسط تزايد حدة التوتر مع إيران.

ووفقاً لـ"رويترز"، شدد متحدث على أن التحالف يمكن مع ذلك أن ينفذ بعض العمليات ويعمل دفاعاً عن النفس ضد المتشددين.

التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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في خضم التوتر مع إيران.. التحالف الدولي يوقف معظم عملياته ضد "داعش"
سبق

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الأحد، وقف معظم العمليات ضد المتشددين في الوقت الحالي، والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف وسط تزايد حدة التوتر مع إيران.

ووفقاً لـ"رويترز"، شدد متحدث على أن التحالف يمكن مع ذلك أن ينفذ بعض العمليات ويعمل دفاعاً عن النفس ضد المتشددين.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
07:15 PM

في خضم التوتر مع إيران.. التحالف الدولي يوقف معظم عملياته ضد "داعش"

يعطي الأولوية لحماية قواته وقواعده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الأحد، وقف معظم العمليات ضد المتشددين في الوقت الحالي، والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف وسط تزايد حدة التوتر مع إيران.

ووفقاً لـ"رويترز"، شدد متحدث على أن التحالف يمكن مع ذلك أن ينفذ بعض العمليات ويعمل دفاعاً عن النفس ضد المتشددين.

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