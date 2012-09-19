مندوب الكاميرون لدى "التعاون الإسلامي" يُشيد بالجهود الإنسانية لحكومة خادم الحرمين

خلال استقبال "السحيباني" له.. استعراض القضايا المتعددة ذات الاهتمام المشترك

الْتقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، مندوب جمهورية الكاميرون الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي وسفيرها فوق العادة لدى المملكة.

جرى خلال اللقاء، مناقشة واستعراض القضايا المتعددة ذات الاهتمام المشترك بين البعثتين، بشأن المواضيع المتعلقة والاجتماعات المستقبلية لمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون والتنسيق في القضايا ذات العلاقة بالمنظمة وأجهزتها المتعددة، والموضوعات المتصلة بالعمل الإسلامي المشترك.

وأعرب السفير "تيدجاني" عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين، التي تواصل دعمها للكاميرون، وما تقوم به من مساعدات إنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم المحتاجين في بلاد العالم بشكل عام وبلاده خصوصًا خلال الفترة الراهنة في سبيل مكافحة جائحة كورونا والحد من تفشي الوباء عالميًّا.

حضر اللقاء، المستشار الثاني في البعثة الكاميرونية، نزيسوب إبراهيم، والدبلوماسي في بعثة جمهورية الكاميرون لدى منظمة التعاون الإسلامي، يعقوبو.