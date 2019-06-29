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"الخيبري" يودع الهلال .. بعد إنجاز الدوري والكأس

أنهت إدارة الهلال علاقتها مع لاعب الفريق الكروي الأول عبدالملك الخيبري.

ووجّه الخيبري شكره لرؤساء الهلال الذين تعاقبوا على النادي خلال فترة وجوده بالإضافة إلى اللاعبين والمدربين ومديري الكرة والجماهير.

وانتقل الخيبري إلى الهلال صيف 2016 قادمًا من الشباب، وحقق في موسمه الأول ثنائية الدوري والكأس تحت إشراف الأرجنتيني رامون دياز.

وتعرض الخيبري إلى إصابة أبعدته عن الملاعب الموسم الماضي.

وعلى صعيد المنتخب السعودي، كان الخيبري عنصرًا مهمًا في وصول الأخضر إلى المونديال الروسي تحت قيادة الهولندي بيرت فان مارفيك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الخيبري" يودع الهلال .. بعد إنجاز الدوري والكأس
سبق

أنهت إدارة الهلال علاقتها مع لاعب الفريق الكروي الأول عبدالملك الخيبري.

ووجّه الخيبري شكره لرؤساء الهلال الذين تعاقبوا على النادي خلال فترة وجوده بالإضافة إلى اللاعبين والمدربين ومديري الكرة والجماهير.

وانتقل الخيبري إلى الهلال صيف 2016 قادمًا من الشباب، وحقق في موسمه الأول ثنائية الدوري والكأس تحت إشراف الأرجنتيني رامون دياز.

وتعرض الخيبري إلى إصابة أبعدته عن الملاعب الموسم الماضي.

وعلى صعيد المنتخب السعودي، كان الخيبري عنصرًا مهمًا في وصول الأخضر إلى المونديال الروسي تحت قيادة الهولندي بيرت فان مارفيك.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
10:51 PM

"الخيبري" يودع الهلال .. بعد إنجاز الدوري والكأس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت إدارة الهلال علاقتها مع لاعب الفريق الكروي الأول عبدالملك الخيبري.

ووجّه الخيبري شكره لرؤساء الهلال الذين تعاقبوا على النادي خلال فترة وجوده بالإضافة إلى اللاعبين والمدربين ومديري الكرة والجماهير.

وانتقل الخيبري إلى الهلال صيف 2016 قادمًا من الشباب، وحقق في موسمه الأول ثنائية الدوري والكأس تحت إشراف الأرجنتيني رامون دياز.

وتعرض الخيبري إلى إصابة أبعدته عن الملاعب الموسم الماضي.

وعلى صعيد المنتخب السعودي، كان الخيبري عنصرًا مهمًا في وصول الأخضر إلى المونديال الروسي تحت قيادة الهولندي بيرت فان مارفيك.

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