النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد التمديد للمدنيين.. "العقاري" لـ"سبق": دعم العسكريين بـ140 ألفاً مستمر

قال إنه لم يحدد بتاريخ وعدد المستفيدين تجاوز 45 ألف عسكري من جميع القطاعات

أكد المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، لـ"سبق"، أن مبادرة دعم العسكريين بقرض إضافي حسن قدره 140 ألف يضاف للقرض المدعوم البالغ قيمته 500 ألف؛ مستمر، ولم يحدد بتاريخ، موضحاً أن عدد الذين استفادوا من البرنامج وصل لأكثر من 45 ألف عسكري من جميع القطاعات ممن هم في الخدمة.

جاء توضيح "العصيمي" بعد أن سرت شائعات عن توجه الصندوق إلى إيقاف البرنامج نهاية العام الميلادي الحالي.

يشار إلى أن برنامج دعم العسكريين هو مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار، وبحد أقصى 140 ألف ريال، بالإضافة لتمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال.

وكان صندوق التنمية العقارية أوضح أنه تم تمديد القرض الحسن للمدنيين لمن أتم الخمسين عاماً ستة أشهر إضافية، مبيناً أن من استفاد من البرنامج بلغ 4000 مستفيد، والعدد مرشح للزيادة مع إضافة خيار البناء الذاتي ضمن الخيارات التي تتيح للمواطن تملك السكن.

وشهد شهر يوليو الماضي وصول عقود التمويل العقاري إلى رقم غير مسبوق في تاريخ البنوك السعودية وشركات التمويل، بتسجيلها 15961 عقداً بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليار ريال، بنسب زيادة 266% في عدد القروض، و189% في حجم التمويل على أساس سنوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد التمديد للمدنيين.. "العقاري" لـ"سبق": دعم العسكريين بـ140 ألفاً مستمر
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، لـ"سبق"، أن مبادرة دعم العسكريين بقرض إضافي حسن قدره 140 ألف يضاف للقرض المدعوم البالغ قيمته 500 ألف؛ مستمر، ولم يحدد بتاريخ، موضحاً أن عدد الذين استفادوا من البرنامج وصل لأكثر من 45 ألف عسكري من جميع القطاعات ممن هم في الخدمة.

جاء توضيح "العصيمي" بعد أن سرت شائعات عن توجه الصندوق إلى إيقاف البرنامج نهاية العام الميلادي الحالي.

يشار إلى أن برنامج دعم العسكريين هو مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار، وبحد أقصى 140 ألف ريال، بالإضافة لتمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال.

وكان صندوق التنمية العقارية أوضح أنه تم تمديد القرض الحسن للمدنيين لمن أتم الخمسين عاماً ستة أشهر إضافية، مبيناً أن من استفاد من البرنامج بلغ 4000 مستفيد، والعدد مرشح للزيادة مع إضافة خيار البناء الذاتي ضمن الخيارات التي تتيح للمواطن تملك السكن.

وشهد شهر يوليو الماضي وصول عقود التمويل العقاري إلى رقم غير مسبوق في تاريخ البنوك السعودية وشركات التمويل، بتسجيلها 15961 عقداً بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليار ريال، بنسب زيادة 266% في عدد القروض، و189% في حجم التمويل على أساس سنوي.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
01:07 AM

بعد التمديد للمدنيين.. "العقاري" لـ"سبق": دعم العسكريين بـ140 ألفاً مستمر

قال إنه لم يحدد بتاريخ وعدد المستفيدين تجاوز 45 ألف عسكري من جميع القطاعات

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
1
3,710

أكد المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، لـ"سبق"، أن مبادرة دعم العسكريين بقرض إضافي حسن قدره 140 ألف يضاف للقرض المدعوم البالغ قيمته 500 ألف؛ مستمر، ولم يحدد بتاريخ، موضحاً أن عدد الذين استفادوا من البرنامج وصل لأكثر من 45 ألف عسكري من جميع القطاعات ممن هم في الخدمة.

جاء توضيح "العصيمي" بعد أن سرت شائعات عن توجه الصندوق إلى إيقاف البرنامج نهاية العام الميلادي الحالي.

يشار إلى أن برنامج دعم العسكريين هو مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار، وبحد أقصى 140 ألف ريال، بالإضافة لتمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال.

وكان صندوق التنمية العقارية أوضح أنه تم تمديد القرض الحسن للمدنيين لمن أتم الخمسين عاماً ستة أشهر إضافية، مبيناً أن من استفاد من البرنامج بلغ 4000 مستفيد، والعدد مرشح للزيادة مع إضافة خيار البناء الذاتي ضمن الخيارات التي تتيح للمواطن تملك السكن.

وشهد شهر يوليو الماضي وصول عقود التمويل العقاري إلى رقم غير مسبوق في تاريخ البنوك السعودية وشركات التمويل، بتسجيلها 15961 عقداً بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليار ريال، بنسب زيادة 266% في عدد القروض، و189% في حجم التمويل على أساس سنوي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,534
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,448
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,498
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,141

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة