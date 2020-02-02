النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. "إكرام" و"الرقابة الغذائية" يبحثان سبل التعاون المشترك

بعد إلزام المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة

زار وفدٌ من جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، صباح اليوم، مقر إدارة الرقابة على المواد الغذائية بأمانة العاصمة المقدسة، لبحث سبل التعاون البنّاء بين الطرفين وخدمة العمل الخيري.

شمل الوفد: مدير عام الجمعية الشيخ أحمد المطرفي، ومدير العلاقات العامة للجمعية عبدالله المطوع، ومدير الإعلام عبدالله عبدالقادر.

وكان في استقبال الوفد: مدير إدارة الرقابة على المواد الغذائية شادي محمد أمبون، ومساعد الإدارة فارس القثامي، ورئيس قسم الأسواق بشؤون البلديات زين العابدين حبيب.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجمعية وأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بإدارة الرقابة على المواد الغذائية؛ لتعزيز وتطوير التنسيق بين الجانبين الهدف منه تقديم الطعام الفائض بطريقة صحية للمستفيدين وبشكل احترافي.

من جانب آخر، أعرب المدير العام للجمعية أحمد المطرفي، عن شكره وتقديره لجهود الرقابة الغذائية لتعاونهم وسعيهم الدؤوب على تطوير العمل الخيري بالعاصمة المقدسة وخدمة المستفيدين.

جاء ذلك بعد أن وجّه وزير الشؤون البلدية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإلزام المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.

وتأتي تلك الزيارات ضمن لقاءات عدة عقدتها الجمعية وتصب في مصلحة العمل الخيري بعد توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الأمانة وجمعية إكرام لحفظ الطعام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مكة.. "إكرام" و"الرقابة الغذائية" يبحثان سبل التعاون المشترك
سبق

زار وفدٌ من جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، صباح اليوم، مقر إدارة الرقابة على المواد الغذائية بأمانة العاصمة المقدسة، لبحث سبل التعاون البنّاء بين الطرفين وخدمة العمل الخيري.

شمل الوفد: مدير عام الجمعية الشيخ أحمد المطرفي، ومدير العلاقات العامة للجمعية عبدالله المطوع، ومدير الإعلام عبدالله عبدالقادر.

وكان في استقبال الوفد: مدير إدارة الرقابة على المواد الغذائية شادي محمد أمبون، ومساعد الإدارة فارس القثامي، ورئيس قسم الأسواق بشؤون البلديات زين العابدين حبيب.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجمعية وأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بإدارة الرقابة على المواد الغذائية؛ لتعزيز وتطوير التنسيق بين الجانبين الهدف منه تقديم الطعام الفائض بطريقة صحية للمستفيدين وبشكل احترافي.

من جانب آخر، أعرب المدير العام للجمعية أحمد المطرفي، عن شكره وتقديره لجهود الرقابة الغذائية لتعاونهم وسعيهم الدؤوب على تطوير العمل الخيري بالعاصمة المقدسة وخدمة المستفيدين.

جاء ذلك بعد أن وجّه وزير الشؤون البلدية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإلزام المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.

وتأتي تلك الزيارات ضمن لقاءات عدة عقدتها الجمعية وتصب في مصلحة العمل الخيري بعد توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الأمانة وجمعية إكرام لحفظ الطعام.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
10:05 PM

مكة.. "إكرام" و"الرقابة الغذائية" يبحثان سبل التعاون المشترك

بعد إلزام المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
127

زار وفدٌ من جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، صباح اليوم، مقر إدارة الرقابة على المواد الغذائية بأمانة العاصمة المقدسة، لبحث سبل التعاون البنّاء بين الطرفين وخدمة العمل الخيري.

شمل الوفد: مدير عام الجمعية الشيخ أحمد المطرفي، ومدير العلاقات العامة للجمعية عبدالله المطوع، ومدير الإعلام عبدالله عبدالقادر.

وكان في استقبال الوفد: مدير إدارة الرقابة على المواد الغذائية شادي محمد أمبون، ومساعد الإدارة فارس القثامي، ورئيس قسم الأسواق بشؤون البلديات زين العابدين حبيب.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجمعية وأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بإدارة الرقابة على المواد الغذائية؛ لتعزيز وتطوير التنسيق بين الجانبين الهدف منه تقديم الطعام الفائض بطريقة صحية للمستفيدين وبشكل احترافي.

من جانب آخر، أعرب المدير العام للجمعية أحمد المطرفي، عن شكره وتقديره لجهود الرقابة الغذائية لتعاونهم وسعيهم الدؤوب على تطوير العمل الخيري بالعاصمة المقدسة وخدمة المستفيدين.

جاء ذلك بعد أن وجّه وزير الشؤون البلدية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإلزام المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.

وتأتي تلك الزيارات ضمن لقاءات عدة عقدتها الجمعية وتصب في مصلحة العمل الخيري بعد توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الأمانة وجمعية إكرام لحفظ الطعام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,229
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,785
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,407

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة