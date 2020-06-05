بلجيكا تسجل 29 حالة وفاة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 58907

سجلت بلجيكا 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم إنه بذلك يكون عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9577 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 140 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في بلجيكا إلى 58907 حالات.

وأشارت إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 32 حالة جديدة مصابة بالفيروس في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 64 شخصاً بعد تعافيهم.