شكاوى متجددة.. أهالي بشاير جدة بلا خدمات بلدية والمعاناة مستمرة

غياب السفلتة والإنارة والمياه والصرف الصحي أحبط آمال سكانه

اشتكى عدد من أهالي مخطط حي البشاير الجديد بمحافظة جدة من نقص الخدمات البلدية من سفلتة شوارع المخطط والكهرباء على الرغم من أن المخطط رسمي ومعتمد داخل النطاق العمراني.

وتلقت " سبق " شكوى أحد الأهالي لافتاً إلى أن المعاناة لا تقتصر على مشكلة واحدة بل إن هناك جملة من المشاكل يعاني منها سكان مخطط البشاير شمال الحمدانية بمدينة جدة الذي لم تصل إليه أي من خدمات البنية التحتية من شبكة مياه وشبكة صرف صحي وسفلتة وإنارة وهاتف ثابت ومسجد ومدارس بالرغم من وقوعه وسط أحياء قائمة متوفرة بها جميع الخدمات ومكتظة بالسكان.

وبين أن أهالي حي مخطط البشاير الجديد بجدة أصابتهم خيبة أمل كبيرة وضعت العديد من الأشخاص الذين كانوا يأملون البناء والسكن في هذا الحي بين نارين، دفع أقساط القروض العقارية للبنوك الممولة من جهة ودفع الإيجار لمساكنهم الحالية من جهة أخرى بسبب تأخر وصول الخدمات الضرورية إليه.

ويقول متعب الظاهري أحد سكان المخطط: على الرغم من أن الحي معتمد لدى أمانة مدينة جدة وبدأ البناء في المخطط إلا أن كافة الخدمات الضرورية لم يتم توفيرها، مع توافرها في جميع المخططات المجاورة والمحيطة به، فجميع الشوارع في مخطط البشاير الجديد ما زالت شوارع ترابية مع أن الشوارع الرئيسة والمحيطة بالمخطط هي شوارع حيوية وتربط شمال الحمدانية بجنوبها.

وأضاف الظاهري : تقدمنا بعدة شكاوى ومطالب للجهات المعنية ومن بينها أمانة جدة وبلدية طيبة الفرعية التي يتبع لها المخطط وشركة الكهرباء ولكن بدون فائدة، ولم نتلق ردوداً حتى الآن.