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إسبانيا.. 638 وفاة جديدة بـ"كورونا" وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ152 ألفاً

حصيلة وفيات اليوم شهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة مع معدلات يوم أمس

أعلنت السلطات الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 638 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن عدد الوفيات بسبب "كورونا" في البلاد ارتفع منذ أمس من 14555 حتى 15238 حالة.

ووفق "رويترز"، سجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 5759 إصابة جديدة بـ"كورونا"، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات من 146690 إلى 152446 حالة.

وشهدت حصيلة وفيات اليوم في إسبانيا انخفاضاً ملحوظاً مقارنةً مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 757 وفاة ناجمة عن "كورونا".

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا.. 638 وفاة جديدة بـ"كورونا" وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ152 ألفاً
سبق

أعلنت السلطات الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 638 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن عدد الوفيات بسبب "كورونا" في البلاد ارتفع منذ أمس من 14555 حتى 15238 حالة.

ووفق "رويترز"، سجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 5759 إصابة جديدة بـ"كورونا"، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات من 146690 إلى 152446 حالة.

وشهدت حصيلة وفيات اليوم في إسبانيا انخفاضاً ملحوظاً مقارنةً مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 757 وفاة ناجمة عن "كورونا".

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
01:32 PM

إسبانيا.. 638 وفاة جديدة بـ"كورونا" وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ152 ألفاً

حصيلة وفيات اليوم شهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة مع معدلات يوم أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 638 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن عدد الوفيات بسبب "كورونا" في البلاد ارتفع منذ أمس من 14555 حتى 15238 حالة.

ووفق "رويترز"، سجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 5759 إصابة جديدة بـ"كورونا"، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات من 146690 إلى 152446 حالة.

وشهدت حصيلة وفيات اليوم في إسبانيا انخفاضاً ملحوظاً مقارنةً مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 757 وفاة ناجمة عن "كورونا".

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