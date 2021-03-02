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"الانتهاكات موثقة".. أمريكا تطالب إثيوبيا بقبول تحقيق دولي في فظائع "تيغراي"

"بلينكن" دعا "أحمد" إلى سحب قواته من الإقليم

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، إثيوبيا بالعمل مع المجتمع الدولي لتسهيل إجراء تحقيقات دولية مستقلة ذات مصداقية في انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم تيغراي، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أوردته "رويترز"، أن "بلينكن" أعرب لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في اتصال هاتفي، عن قلق الولايات المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي.

وأضافت الوزارة أن "بلينكن" أكد لـ"أحمد" وجود تقارير موثوق بها عن ارتكاب فظائع وانتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.

وبينت الوزارة أن وزير الخارجية الأميركي، طالب الحكومة الإثيوبية باتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون والإنهاء الفوري للأعمال العدائية، وانسحاب القوات من إقليم تيغراي، بما في ذلك قوات إقليم الأمهره المجاور، والقوات الإريترية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الانتهاكات موثقة".. أمريكا تطالب إثيوبيا بقبول تحقيق دولي في فظائع "تيغراي"
سبق

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، إثيوبيا بالعمل مع المجتمع الدولي لتسهيل إجراء تحقيقات دولية مستقلة ذات مصداقية في انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم تيغراي، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أوردته "رويترز"، أن "بلينكن" أعرب لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في اتصال هاتفي، عن قلق الولايات المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي.

وأضافت الوزارة أن "بلينكن" أكد لـ"أحمد" وجود تقارير موثوق بها عن ارتكاب فظائع وانتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.

وبينت الوزارة أن وزير الخارجية الأميركي، طالب الحكومة الإثيوبية باتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون والإنهاء الفوري للأعمال العدائية، وانسحاب القوات من إقليم تيغراي، بما في ذلك قوات إقليم الأمهره المجاور، والقوات الإريترية.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
08:27 PM

"الانتهاكات موثقة".. أمريكا تطالب إثيوبيا بقبول تحقيق دولي في فظائع "تيغراي"

"بلينكن" دعا "أحمد" إلى سحب قواته من الإقليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، إثيوبيا بالعمل مع المجتمع الدولي لتسهيل إجراء تحقيقات دولية مستقلة ذات مصداقية في انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم تيغراي، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أوردته "رويترز"، أن "بلينكن" أعرب لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في اتصال هاتفي، عن قلق الولايات المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي.

وأضافت الوزارة أن "بلينكن" أكد لـ"أحمد" وجود تقارير موثوق بها عن ارتكاب فظائع وانتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.

وبينت الوزارة أن وزير الخارجية الأميركي، طالب الحكومة الإثيوبية باتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون والإنهاء الفوري للأعمال العدائية، وانسحاب القوات من إقليم تيغراي، بما في ذلك قوات إقليم الأمهره المجاور، والقوات الإريترية.

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