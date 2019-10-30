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كمين يُطيح بمتهم ينتحل صفة مفتش عمل بتبوك .. ملاحقة وارتباك وضبط

أبلغ عنه صاحب محل تجاري .. والعقوبة قد تصل إلى الحبس 10 سنوات

تمكّن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك، بالتعاون مع شرطة المنطقة، من القبض على متهم ينتحل صفة مفتش مكتب عمل، ويقوم بالمرور على المحال التجارية بغرض الحصول على أموال منها، بحجة أنه موظف بفرع وزارة العمل بالمنطقة.

وقال مصدر لـ "سبق"، إنه ورد بلاغ من أحد المحال التجارية لفرع العمل بالمنطقة بعد أن اشتبه في شخص ينتحل صفة مفتش بالعمل؛ ما دفع فرع الوزارة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية وأعدوا كميناً للإطاحة به، وحين حاول الفرار من الموقع ارتبك واصطدم بسيارة أخرى، وتمّ القبض عليه ولم يكن هناك أيّ إصابات وتمّت إحالة القضية إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.

يُذكر أن منتحل صفة السلطة العامة جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة من ثلاث سنوات تصل إلى عشر سنوات، أو بغرامة تبدأ من خمسين ألف ريال وتصل إلى مائة وخمسين ألف ريال، أو بكليهما معاً، وذلك وفقاً للمادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، ورجل السلطة العامة هو كل مَن تخول له الأنظمة سلطة المحافظة على النظام والأمن العام وتنفيذ الأوامر والتعليمات، وضبط المخالفات التي تقع ضمن دائرة اختصاصه.

تبوك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شرطة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كمين يُطيح بمتهم ينتحل صفة مفتش عمل بتبوك .. ملاحقة وارتباك وضبط
سبق

تمكّن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك، بالتعاون مع شرطة المنطقة، من القبض على متهم ينتحل صفة مفتش مكتب عمل، ويقوم بالمرور على المحال التجارية بغرض الحصول على أموال منها، بحجة أنه موظف بفرع وزارة العمل بالمنطقة.

وقال مصدر لـ "سبق"، إنه ورد بلاغ من أحد المحال التجارية لفرع العمل بالمنطقة بعد أن اشتبه في شخص ينتحل صفة مفتش بالعمل؛ ما دفع فرع الوزارة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية وأعدوا كميناً للإطاحة به، وحين حاول الفرار من الموقع ارتبك واصطدم بسيارة أخرى، وتمّ القبض عليه ولم يكن هناك أيّ إصابات وتمّت إحالة القضية إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.

يُذكر أن منتحل صفة السلطة العامة جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة من ثلاث سنوات تصل إلى عشر سنوات، أو بغرامة تبدأ من خمسين ألف ريال وتصل إلى مائة وخمسين ألف ريال، أو بكليهما معاً، وذلك وفقاً للمادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، ورجل السلطة العامة هو كل مَن تخول له الأنظمة سلطة المحافظة على النظام والأمن العام وتنفيذ الأوامر والتعليمات، وضبط المخالفات التي تقع ضمن دائرة اختصاصه.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
01:39 PM

كمين يُطيح بمتهم ينتحل صفة مفتش عمل بتبوك .. ملاحقة وارتباك وضبط

أبلغ عنه صاحب محل تجاري .. والعقوبة قد تصل إلى الحبس 10 سنوات

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بدر الجبل - تبوك
1
3,122

تمكّن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك، بالتعاون مع شرطة المنطقة، من القبض على متهم ينتحل صفة مفتش مكتب عمل، ويقوم بالمرور على المحال التجارية بغرض الحصول على أموال منها، بحجة أنه موظف بفرع وزارة العمل بالمنطقة.

وقال مصدر لـ "سبق"، إنه ورد بلاغ من أحد المحال التجارية لفرع العمل بالمنطقة بعد أن اشتبه في شخص ينتحل صفة مفتش بالعمل؛ ما دفع فرع الوزارة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية وأعدوا كميناً للإطاحة به، وحين حاول الفرار من الموقع ارتبك واصطدم بسيارة أخرى، وتمّ القبض عليه ولم يكن هناك أيّ إصابات وتمّت إحالة القضية إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.

يُذكر أن منتحل صفة السلطة العامة جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة من ثلاث سنوات تصل إلى عشر سنوات، أو بغرامة تبدأ من خمسين ألف ريال وتصل إلى مائة وخمسين ألف ريال، أو بكليهما معاً، وذلك وفقاً للمادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، ورجل السلطة العامة هو كل مَن تخول له الأنظمة سلطة المحافظة على النظام والأمن العام وتنفيذ الأوامر والتعليمات، وضبط المخالفات التي تقع ضمن دائرة اختصاصه.

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