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غداً.. انطلاق الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

تنطلق غداً مباريات الجولة الـ 27 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
ويلتقي الشعلة صاحب المركز العاشر برصيد 35 نقطة مع ضيفه الأنصار صاحب المركز الـ 16 بـ 23 نقطة، وذلك على ملعب نادي الشعلة بالخرج.
وعلى ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، يستضيف الطائي الثاني عشر بـ 32 نقطة، ضيفه الثقبة الثامن برصيد 38 نقطة، وفي قمة الجولة الـ 27، يلعب فريق أحد صاحب المركز الأول في جدول ترتيب المسابقة بـ 50 نقطة مع ضيفه الباطن صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط 50 نقطة وبفارق الأهداف عن المتصدر والوصيف على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، المباراة التي تجمع بين الجيل صاحب المركز الـ 13 برصيد 32 نقطة، مع ضيفه النجوم صاحب المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 22 نقطة.
وتختتم مباريات الغد، باللقاء الذي يجمع بين جدة التاسع برصيد 37 نقطة مع ضيفه حطين صاحب المركز السابع عشر بـ 23 نقطة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً.. انطلاق الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
سبق

تنطلق غداً مباريات الجولة الـ 27 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
ويلتقي الشعلة صاحب المركز العاشر برصيد 35 نقطة مع ضيفه الأنصار صاحب المركز الـ 16 بـ 23 نقطة، وذلك على ملعب نادي الشعلة بالخرج.
وعلى ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، يستضيف الطائي الثاني عشر بـ 32 نقطة، ضيفه الثقبة الثامن برصيد 38 نقطة، وفي قمة الجولة الـ 27، يلعب فريق أحد صاحب المركز الأول في جدول ترتيب المسابقة بـ 50 نقطة مع ضيفه الباطن صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط 50 نقطة وبفارق الأهداف عن المتصدر والوصيف على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، المباراة التي تجمع بين الجيل صاحب المركز الـ 13 برصيد 32 نقطة، مع ضيفه النجوم صاحب المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 22 نقطة.
وتختتم مباريات الغد، باللقاء الذي يجمع بين جدة التاسع برصيد 37 نقطة مع ضيفه حطين صاحب المركز السابع عشر بـ 23 نقطة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
08:34 PM

غداً.. انطلاق الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنطلق غداً مباريات الجولة الـ 27 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
ويلتقي الشعلة صاحب المركز العاشر برصيد 35 نقطة مع ضيفه الأنصار صاحب المركز الـ 16 بـ 23 نقطة، وذلك على ملعب نادي الشعلة بالخرج.
وعلى ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، يستضيف الطائي الثاني عشر بـ 32 نقطة، ضيفه الثقبة الثامن برصيد 38 نقطة، وفي قمة الجولة الـ 27، يلعب فريق أحد صاحب المركز الأول في جدول ترتيب المسابقة بـ 50 نقطة مع ضيفه الباطن صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط 50 نقطة وبفارق الأهداف عن المتصدر والوصيف على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، المباراة التي تجمع بين الجيل صاحب المركز الـ 13 برصيد 32 نقطة، مع ضيفه النجوم صاحب المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 22 نقطة.
وتختتم مباريات الغد، باللقاء الذي يجمع بين جدة التاسع برصيد 37 نقطة مع ضيفه حطين صاحب المركز السابع عشر بـ 23 نقطة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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