النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم": تخصيص ما يزيد على مليار ريال لصيانة ونظافة المباني المدرسية

استعداداً للعودة الحضورية

أعلنت وزارة التعليم عن تخصيص ما يزيد على مليار و147 مليون ريال لعقود الصيانة والنظافة السنوية في المدارس استعداداً للعودة الحضورية في بداية العام الدراسي الجديد، وتنفيذ 132 عملية تأهيل بتكلفة أكثر من 207 ملايين ريال، و23 عملية ترميم بنحو 32 مليون ريال، إلى جانب 33 عملية إضافية لتجهيز المباني بقيمة 36 مليون ريال.


وأوضح وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع أن جميع إدارات التعليم في مناطق المملكة ومحافظاتها تعمل على تأمين 78,607 مكيفات، مشيراً بأن الوزارة دعمت مستودعات الإدارات بأكثر من 65 ألف مكيف، ويجري تأمين بقية الأجهزة خلال الأيام المقبلة، وكذلك تأمين 3600 برادة مياه.


وأشار المهندس الشايع إلى أن الوزارة عملت على اعتماد ميزانية تشغيلية إضافية لتأمين مواد الإجراءات الاحترازية في المدارس بمبلغ 65 مليون ريال، كما جرى تأمين 25,352,772 كمامة وتوزيعها على مستودعات الإدارات، وتأمين 535,478 لتراً من معقمات الأيدي، و535,478 لتراً من معقمات الأسطح، وكذلك 1,392,242 لتراً من صابون اليدين، وتأمين 940,704 عبوات من مناديل الرول، بالإضافة إلى 55,168 جهاز قياس للحرارة من اليد، وذلك ضمن توفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بتكلفة تزيد على 56 مليون ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم": تخصيص ما يزيد على مليار ريال لصيانة ونظافة المباني المدرسية
سبق

أعلنت وزارة التعليم عن تخصيص ما يزيد على مليار و147 مليون ريال لعقود الصيانة والنظافة السنوية في المدارس استعداداً للعودة الحضورية في بداية العام الدراسي الجديد، وتنفيذ 132 عملية تأهيل بتكلفة أكثر من 207 ملايين ريال، و23 عملية ترميم بنحو 32 مليون ريال، إلى جانب 33 عملية إضافية لتجهيز المباني بقيمة 36 مليون ريال.


وأوضح وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع أن جميع إدارات التعليم في مناطق المملكة ومحافظاتها تعمل على تأمين 78,607 مكيفات، مشيراً بأن الوزارة دعمت مستودعات الإدارات بأكثر من 65 ألف مكيف، ويجري تأمين بقية الأجهزة خلال الأيام المقبلة، وكذلك تأمين 3600 برادة مياه.


وأشار المهندس الشايع إلى أن الوزارة عملت على اعتماد ميزانية تشغيلية إضافية لتأمين مواد الإجراءات الاحترازية في المدارس بمبلغ 65 مليون ريال، كما جرى تأمين 25,352,772 كمامة وتوزيعها على مستودعات الإدارات، وتأمين 535,478 لتراً من معقمات الأيدي، و535,478 لتراً من معقمات الأسطح، وكذلك 1,392,242 لتراً من صابون اليدين، وتأمين 940,704 عبوات من مناديل الرول، بالإضافة إلى 55,168 جهاز قياس للحرارة من اليد، وذلك ضمن توفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بتكلفة تزيد على 56 مليون ريال.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
08:49 PM

"التعليم": تخصيص ما يزيد على مليار ريال لصيانة ونظافة المباني المدرسية

استعداداً للعودة الحضورية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
2,169

أعلنت وزارة التعليم عن تخصيص ما يزيد على مليار و147 مليون ريال لعقود الصيانة والنظافة السنوية في المدارس استعداداً للعودة الحضورية في بداية العام الدراسي الجديد، وتنفيذ 132 عملية تأهيل بتكلفة أكثر من 207 ملايين ريال، و23 عملية ترميم بنحو 32 مليون ريال، إلى جانب 33 عملية إضافية لتجهيز المباني بقيمة 36 مليون ريال.


وأوضح وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع أن جميع إدارات التعليم في مناطق المملكة ومحافظاتها تعمل على تأمين 78,607 مكيفات، مشيراً بأن الوزارة دعمت مستودعات الإدارات بأكثر من 65 ألف مكيف، ويجري تأمين بقية الأجهزة خلال الأيام المقبلة، وكذلك تأمين 3600 برادة مياه.


وأشار المهندس الشايع إلى أن الوزارة عملت على اعتماد ميزانية تشغيلية إضافية لتأمين مواد الإجراءات الاحترازية في المدارس بمبلغ 65 مليون ريال، كما جرى تأمين 25,352,772 كمامة وتوزيعها على مستودعات الإدارات، وتأمين 535,478 لتراً من معقمات الأيدي، و535,478 لتراً من معقمات الأسطح، وكذلك 1,392,242 لتراً من صابون اليدين، وتأمين 940,704 عبوات من مناديل الرول، بالإضافة إلى 55,168 جهاز قياس للحرارة من اليد، وذلك ضمن توفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بتكلفة تزيد على 56 مليون ريال.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,592
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,252

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا یتناثر العش الآمن

حتى لا یتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة