إصابة شقيقين هوت مركبتهما من منحدر شاهق بـ"فيفاء"

الأهالي يعانون من وعورة الطرق بسبب التضاريس الجبلية

وقع عصر اليوم الخميس، حادث انقلاب مركبة نوع "شاص"، من منحدر شاهق بمحافظة فيفاء.

وبحسب المصادر فإن المركبة كانت تقل شقيقين، أصيبا بإصابات متوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعاني طرق محافظة فيفاء من صعوبتها ووعورتها بسبب التضاريس الجبلية للمحافظة، وتتجدد مطالب الأهالي باهتمام الجهات المسؤولة بطرق المحافظة ووضع مصدات ولافتات تحذيرية في المواقع التي تتطلب ذلك.