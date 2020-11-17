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إقبال نسائي كبير على التسجيل في سباق الجري الخيري و"ميار" أصغر مشاركة

في دلالة واضحة على أن الموسم الثاني بالشرقية سيكون أكثر إثارة وندية

استبقت الطفلة "ميار" ذات السبعة أعوام الجميع بتسجيل اسمها كأصغر متسابقة في سباق الجري الخيري السنوي الــ 24، وتحمل الرقم واحد، وخطفت الأضواء في اليوم الأول للتسجيل، في الوقت الذي شهد التسجيل في السباق المخصص للإناث إقبالاً كبيرًا، يعطي دلائل واضحة على أن الموسم الثاني للسباق سيكون أكثر إثارة وندية.

وأشرفت اللجنة العليا المنظمة لسباق الجري الخيري، برئاسة عبدالعزيز التركي، مساء أمس، على السباق التجريبي، الذي يسبق إقامة السباق في نسخته الـ 24 مساء السبت المقبل، حيث اطلعت على كل التجهيزات، والخطط الموضوعة لسير السباق بالشكل المتأمل منه، وكذلك مواقع اللجان المنظمة للسباق والجهات الأمنية والحكومية المشاركة.

وقال رئيس اللجنة العليا للسباق، عبدالعزيز التركي، إن اليوم الأول للتسجيل في سباق الجري الخيري شهد استقبال تسجيل المشاركين، من خلال وجودهم بالخيمة التي أُقيمت خصيصًا للتسجيل بالواجهة البحرية بكورنيش الخبر، حيث تنوع المشاركون في الفئات العمرية المقررة مشاركتها بالسباق المخصص للنساء والرجال.

وذكر أن السباق الخاص بالإناث سيُقام خارج أسوار جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، ولأول مرة، وسيُقام في المسار نفسه الذي سيُقام عليه سباق الرجال، الذي سيمتد من كورنيش الخبر الجنوبي وحتى الواجهة البحرية.

ولفت "التركي" إلى أن الاجتماع التحضيري للجنة الكشفية المشاركة في تنظيم سباق الجري الخيري الـ 24، وجد فيه كشافة المنطقة الشرقية من ثمانية قطاعات تعليمية مختلفة، حيث ترأس الاجتماع رئيس اللجنة فيصل الدوسري، واعدين بتقديم خبراتهم لإنجاح السباق.

وكانت اللجنة المنظمة للسباق أطلقت رابطًا للتسجيل الإلكتروني www.charityrun.com.sa؛ من أجل تسهيل المهمة على الراغبين بالتسجيل من خارج المنطقة الشرقية، أو من المدن البعيدة عن موقع الخيمة بالواجهة البحرية.

سباق الجري سباق الجري الخيري الواجهة البحرية كورنيش الخبر الخبر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إقبال نسائي كبير على التسجيل في سباق الجري الخيري و"ميار" أصغر مشاركة
سبق

استبقت الطفلة "ميار" ذات السبعة أعوام الجميع بتسجيل اسمها كأصغر متسابقة في سباق الجري الخيري السنوي الــ 24، وتحمل الرقم واحد، وخطفت الأضواء في اليوم الأول للتسجيل، في الوقت الذي شهد التسجيل في السباق المخصص للإناث إقبالاً كبيرًا، يعطي دلائل واضحة على أن الموسم الثاني للسباق سيكون أكثر إثارة وندية.

وأشرفت اللجنة العليا المنظمة لسباق الجري الخيري، برئاسة عبدالعزيز التركي، مساء أمس، على السباق التجريبي، الذي يسبق إقامة السباق في نسخته الـ 24 مساء السبت المقبل، حيث اطلعت على كل التجهيزات، والخطط الموضوعة لسير السباق بالشكل المتأمل منه، وكذلك مواقع اللجان المنظمة للسباق والجهات الأمنية والحكومية المشاركة.

وقال رئيس اللجنة العليا للسباق، عبدالعزيز التركي، إن اليوم الأول للتسجيل في سباق الجري الخيري شهد استقبال تسجيل المشاركين، من خلال وجودهم بالخيمة التي أُقيمت خصيصًا للتسجيل بالواجهة البحرية بكورنيش الخبر، حيث تنوع المشاركون في الفئات العمرية المقررة مشاركتها بالسباق المخصص للنساء والرجال.

وذكر أن السباق الخاص بالإناث سيُقام خارج أسوار جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، ولأول مرة، وسيُقام في المسار نفسه الذي سيُقام عليه سباق الرجال، الذي سيمتد من كورنيش الخبر الجنوبي وحتى الواجهة البحرية.

ولفت "التركي" إلى أن الاجتماع التحضيري للجنة الكشفية المشاركة في تنظيم سباق الجري الخيري الـ 24، وجد فيه كشافة المنطقة الشرقية من ثمانية قطاعات تعليمية مختلفة، حيث ترأس الاجتماع رئيس اللجنة فيصل الدوسري، واعدين بتقديم خبراتهم لإنجاح السباق.

وكانت اللجنة المنظمة للسباق أطلقت رابطًا للتسجيل الإلكتروني www.charityrun.com.sa؛ من أجل تسهيل المهمة على الراغبين بالتسجيل من خارج المنطقة الشرقية، أو من المدن البعيدة عن موقع الخيمة بالواجهة البحرية.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
09:32 PM

إقبال نسائي كبير على التسجيل في سباق الجري الخيري و"ميار" أصغر مشاركة

في دلالة واضحة على أن الموسم الثاني بالشرقية سيكون أكثر إثارة وندية

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حامد العلي - الخبر
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استبقت الطفلة "ميار" ذات السبعة أعوام الجميع بتسجيل اسمها كأصغر متسابقة في سباق الجري الخيري السنوي الــ 24، وتحمل الرقم واحد، وخطفت الأضواء في اليوم الأول للتسجيل، في الوقت الذي شهد التسجيل في السباق المخصص للإناث إقبالاً كبيرًا، يعطي دلائل واضحة على أن الموسم الثاني للسباق سيكون أكثر إثارة وندية.

وأشرفت اللجنة العليا المنظمة لسباق الجري الخيري، برئاسة عبدالعزيز التركي، مساء أمس، على السباق التجريبي، الذي يسبق إقامة السباق في نسخته الـ 24 مساء السبت المقبل، حيث اطلعت على كل التجهيزات، والخطط الموضوعة لسير السباق بالشكل المتأمل منه، وكذلك مواقع اللجان المنظمة للسباق والجهات الأمنية والحكومية المشاركة.

وقال رئيس اللجنة العليا للسباق، عبدالعزيز التركي، إن اليوم الأول للتسجيل في سباق الجري الخيري شهد استقبال تسجيل المشاركين، من خلال وجودهم بالخيمة التي أُقيمت خصيصًا للتسجيل بالواجهة البحرية بكورنيش الخبر، حيث تنوع المشاركون في الفئات العمرية المقررة مشاركتها بالسباق المخصص للنساء والرجال.

وذكر أن السباق الخاص بالإناث سيُقام خارج أسوار جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، ولأول مرة، وسيُقام في المسار نفسه الذي سيُقام عليه سباق الرجال، الذي سيمتد من كورنيش الخبر الجنوبي وحتى الواجهة البحرية.

ولفت "التركي" إلى أن الاجتماع التحضيري للجنة الكشفية المشاركة في تنظيم سباق الجري الخيري الـ 24، وجد فيه كشافة المنطقة الشرقية من ثمانية قطاعات تعليمية مختلفة، حيث ترأس الاجتماع رئيس اللجنة فيصل الدوسري، واعدين بتقديم خبراتهم لإنجاح السباق.

وكانت اللجنة المنظمة للسباق أطلقت رابطًا للتسجيل الإلكتروني www.charityrun.com.sa؛ من أجل تسهيل المهمة على الراغبين بالتسجيل من خارج المنطقة الشرقية، أو من المدن البعيدة عن موقع الخيمة بالواجهة البحرية.

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