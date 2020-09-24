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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان

تشمل عدداً من المحافظات وتستمر لـ8 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جازان ومحافظات: صبيا، وأبو عريش، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جازان ومحافظات: صبيا، وأبو عريش، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
01:58 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان

تشمل عدداً من المحافظات وتستمر لـ8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جازان ومحافظات: صبيا، وأبو عريش، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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