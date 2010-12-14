أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم موعد النظر بالدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت بالعراق مؤخراً, إلى الثاني والعشرين من ديسمبر الحالي. وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية في هذه الدعوى اليوم الاثنين، بناءً على الطعون المقدمة من قبل إحدى الكيانات المشاركة في الانتخابات.

إلغاء نتائج الانتخابات في العراق.. قرار بإرجاء النظر في الدعوى وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-13 أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم موعد النظر بالدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت بالعراق مؤخراً, إلى الثاني والعشرين من ديسمبر الحالي.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية في هذه الدعوى اليوم الاثنين، بناءً على الطعون المقدمة من قبل إحدى الكيانات المشاركة في الانتخابات.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443 02:16 PM

إلغاء نتائج الانتخابات في العراق.. قرار بإرجاء النظر في الدعوى بناءً على الطعون المقدمة من قبل إحدى الكيانات المشاركة فيها





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أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم موعد النظر بالدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت بالعراق مؤخراً, إلى الثاني والعشرين من ديسمبر الحالي.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية في هذه الدعوى اليوم الاثنين، بناءً على الطعون المقدمة من قبل إحدى الكيانات المشاركة في الانتخابات.