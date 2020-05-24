هطولات وأتربة ورياح.. "الأرصاد" تنبّه نجران ومحافظتين تابعتين

حالة مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية تستمر حتى 7 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتيْ بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الــ7 مساءً، بمشيئة الله.