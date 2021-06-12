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أفغانستان.. 7 قتلى في تفجير سيارتيْ ركاب غرب كابول

لم تتبنَّ أيُّ جهة الاعتداءين

قُتل سبعة أشخاص، وجُرح ستة آخرون في تفجيريْن استهدفا، اليوم (السبت)، حافلتيْ ركاب صغيرتين في غرب كابول.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، أن حافلتيْن صغيرتين استُهدفتا في تفجيرين وقعا في حييْن تقطنهما أقلية الهزارة الشيعية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن ستة أشخاص بينهم امرأة قتلوا، وجرح اثنان آخرون في التفجير الأول، وقتل شخص وجُرح أربعة آخرون في التفجير الثاني.. ولم تتبنَّ أي جهة هاتين العمليتين.

وقُتل حوالى عشرة أشخاص الأسبوع الماضي في كابول، في سلسلة هجمات استهدفت حافلات صغيرة يستخدمها خصوصًا أفراد أقلية الهزارة.

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أفغانستان.. 7 قتلى في تفجير سيارتيْ ركاب غرب كابول
سبق

قُتل سبعة أشخاص، وجُرح ستة آخرون في تفجيريْن استهدفا، اليوم (السبت)، حافلتيْ ركاب صغيرتين في غرب كابول.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، أن حافلتيْن صغيرتين استُهدفتا في تفجيرين وقعا في حييْن تقطنهما أقلية الهزارة الشيعية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن ستة أشخاص بينهم امرأة قتلوا، وجرح اثنان آخرون في التفجير الأول، وقتل شخص وجُرح أربعة آخرون في التفجير الثاني.. ولم تتبنَّ أي جهة هاتين العمليتين.

وقُتل حوالى عشرة أشخاص الأسبوع الماضي في كابول، في سلسلة هجمات استهدفت حافلات صغيرة يستخدمها خصوصًا أفراد أقلية الهزارة.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
06:05 PM

أفغانستان.. 7 قتلى في تفجير سيارتيْ ركاب غرب كابول

لم تتبنَّ أيُّ جهة الاعتداءين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل سبعة أشخاص، وجُرح ستة آخرون في تفجيريْن استهدفا، اليوم (السبت)، حافلتيْ ركاب صغيرتين في غرب كابول.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، أن حافلتيْن صغيرتين استُهدفتا في تفجيرين وقعا في حييْن تقطنهما أقلية الهزارة الشيعية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن ستة أشخاص بينهم امرأة قتلوا، وجرح اثنان آخرون في التفجير الأول، وقتل شخص وجُرح أربعة آخرون في التفجير الثاني.. ولم تتبنَّ أي جهة هاتين العمليتين.

وقُتل حوالى عشرة أشخاص الأسبوع الماضي في كابول، في سلسلة هجمات استهدفت حافلات صغيرة يستخدمها خصوصًا أفراد أقلية الهزارة.

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