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"سعود الطبية": 5940 عينة دم لحديثي الولادة في 2019

على هامش فعاليات اليوم التوعوي بالأمراض الوراثية ومضاعفاتها

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في قسم الأمراض الوراثية، عن فحص وإرسال 5940 عينة دم للفحص المبكر لحديثي الولادة، في عام 2019، لمركز وقاية "المختبر الصحي الوطني".

جاء ذلك على هامش فعالية مواكبة لليوم التوعوي للفحص المبكر لحديثي الولادة، بحضور المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي، في مركز الملك عبدالله المالي.

وأوضحت استشاري الأمراض الوراثية والاستقلالية بالمدينة الدكتورة مها العتيبي، أن الفعالية أُقيمت لرفع كفاءة أداء برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة، وزيادة الوعي لدى المجتمع عن الأمراض الوراثية ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها.

وبيّنت العتيبي أن البرنامج يهدف أيضًا للكشف عن الأمراض الوراثية التي قد تسبّب مضاعفات خطيرة؛ كالإعاقة العقلية والحركية، وضعف النمو، والوفاة المبكرة لا سمح الله؛ لافتة إلى أن عدم الكشف عن هذه الأمراض وعلاجها مبكرًا يشكل عبئًا اجتماعيًّا ونفسيًّا على الأسرة والمجتمع.

ونوهت إلى أن البرنامج يستهدف فحص جميع حديثي الولادة في أول 24-48 ساعة، عن الأمراض المشمولة بالبرنامج؛ وهي 17 مرضًا وراثيًّا، وثم تقديم الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت، وتقديم الاستشارة الوراثية للوالدين، والعمل على منع تكرار حدوث مثل تلك الأمراض.

يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقدّم جميع الخدمات لتغطية البرنامج والقيام به على أكمل وجه، من أطباء ذَوِي تخصصات وراثية نادرة وطاقم تمريض، وأخصائيي تغذية.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود الطبية": 5940 عينة دم لحديثي الولادة في 2019
سبق

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في قسم الأمراض الوراثية، عن فحص وإرسال 5940 عينة دم للفحص المبكر لحديثي الولادة، في عام 2019، لمركز وقاية "المختبر الصحي الوطني".

جاء ذلك على هامش فعالية مواكبة لليوم التوعوي للفحص المبكر لحديثي الولادة، بحضور المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي، في مركز الملك عبدالله المالي.

وأوضحت استشاري الأمراض الوراثية والاستقلالية بالمدينة الدكتورة مها العتيبي، أن الفعالية أُقيمت لرفع كفاءة أداء برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة، وزيادة الوعي لدى المجتمع عن الأمراض الوراثية ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها.

وبيّنت العتيبي أن البرنامج يهدف أيضًا للكشف عن الأمراض الوراثية التي قد تسبّب مضاعفات خطيرة؛ كالإعاقة العقلية والحركية، وضعف النمو، والوفاة المبكرة لا سمح الله؛ لافتة إلى أن عدم الكشف عن هذه الأمراض وعلاجها مبكرًا يشكل عبئًا اجتماعيًّا ونفسيًّا على الأسرة والمجتمع.

ونوهت إلى أن البرنامج يستهدف فحص جميع حديثي الولادة في أول 24-48 ساعة، عن الأمراض المشمولة بالبرنامج؛ وهي 17 مرضًا وراثيًّا، وثم تقديم الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت، وتقديم الاستشارة الوراثية للوالدين، والعمل على منع تكرار حدوث مثل تلك الأمراض.

يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقدّم جميع الخدمات لتغطية البرنامج والقيام به على أكمل وجه، من أطباء ذَوِي تخصصات وراثية نادرة وطاقم تمريض، وأخصائيي تغذية.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
09:55 AM

"سعود الطبية": 5940 عينة دم لحديثي الولادة في 2019

على هامش فعاليات اليوم التوعوي بالأمراض الوراثية ومضاعفاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في قسم الأمراض الوراثية، عن فحص وإرسال 5940 عينة دم للفحص المبكر لحديثي الولادة، في عام 2019، لمركز وقاية "المختبر الصحي الوطني".

جاء ذلك على هامش فعالية مواكبة لليوم التوعوي للفحص المبكر لحديثي الولادة، بحضور المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي، في مركز الملك عبدالله المالي.

وأوضحت استشاري الأمراض الوراثية والاستقلالية بالمدينة الدكتورة مها العتيبي، أن الفعالية أُقيمت لرفع كفاءة أداء برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة، وزيادة الوعي لدى المجتمع عن الأمراض الوراثية ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها.

وبيّنت العتيبي أن البرنامج يهدف أيضًا للكشف عن الأمراض الوراثية التي قد تسبّب مضاعفات خطيرة؛ كالإعاقة العقلية والحركية، وضعف النمو، والوفاة المبكرة لا سمح الله؛ لافتة إلى أن عدم الكشف عن هذه الأمراض وعلاجها مبكرًا يشكل عبئًا اجتماعيًّا ونفسيًّا على الأسرة والمجتمع.

ونوهت إلى أن البرنامج يستهدف فحص جميع حديثي الولادة في أول 24-48 ساعة، عن الأمراض المشمولة بالبرنامج؛ وهي 17 مرضًا وراثيًّا، وثم تقديم الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت، وتقديم الاستشارة الوراثية للوالدين، والعمل على منع تكرار حدوث مثل تلك الأمراض.

يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقدّم جميع الخدمات لتغطية البرنامج والقيام به على أكمل وجه، من أطباء ذَوِي تخصصات وراثية نادرة وطاقم تمريض، وأخصائيي تغذية.

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