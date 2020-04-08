الجيش اليمني يُلحق هزائم بالانقلابيين في الجوف شمال شرق البلاد

قواته مدعومة بطيران دعم الشرعية استعادت معسكر "اللبنات"

تمكّن الجيش اليمني مدعوماً بطيران تحالف دعم الشرعية اليوم، من السيطرة على عدة مواقع في الجوف شمال شرق اليمن.

وقال مصدر في المقاومة الشعبية المساندة للجيش إن قواته مدعومة بغارات مكثفة لطيران دعم الشرعية تمكنت من استعادة معسكر "اللبنات" ومساحات واسعة من في مناطق عدوان والجدافر التي كان الانقلابيون سيطروا عليها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار إلى أن "عملية عسكرية خاطفة نفذها الجيش والمقاومة بإسناد تحالف دعم الشرعية حققت نتائج كبيرة، وأن المعركة مستمرة باتجاه الحزم، مركز المحافظة".