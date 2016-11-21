"العمرو" يزور قوات الدفاع الجوي المصرية ويناقش القضايا المشتركة

استمع لإيجاز عنها وما وصلت إليه من تطوُّر

زار قائد قوات الدفاع الجوي، الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، والوفد المرافق له، مؤخرًا قوات الدفاع الجوي في مصر.

وكان في استقباله قائد قوات الدفاع الجوي المصري، الفريق محمد حجازي، واستمع لإيجاز عن قوات الدفاع الجوي المصرية، وما وصلت إليه من تطور، كما نوقشت القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القوتين، وسُبل تعززيها، فيما زار الفريق العمرو كلية الدفاع الجوي.