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تقرير بريطاني: المملكة تتصدر دول العالم في سرعة الجيل الخامس

تناقلته عدد من المواقع ووكالات الأنباء مثل شبكة CNN الأمريكية وغيرها

أصدرت شركة "أوبن سيجنال" البريطانية المتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الجوال تقريرًا أكدت فيه تصدر المملكة العربية السعودية عالميًا في سرعات وتغطية الجيل الخامس.

وحظي التقرير الذي غطى الدول الرائدة عالميًا في نشر الجيل الخامس باهتمام واسع، حيث تناقلته عدد من المواقع ووكالات الأنباء حول العالم مثل شبكة CNN الأمريكية وغيرها.

وغطى التقرير ثلاثة جوانب (تصدرتها جميعًا المملكة) وهي: سرعات الجيل الخامس، السرعات العامة لتقنيتي الجيل الرابع والخامس، بالإضافة إلى تغطية الجيل الخامس. وقد تجاوز متوسط سرعة تحميل الجيل الخامس في المملكة 414.2 ميجابت/ثانية، وهي سرعة تفوق المركز الثاني (كوريا الجنوبية) بنسبة 32%. إضافة إلى ذلك تصدرت المملكة في السرعات العامة (الجيل الرابع والخامس) بمتوسط سرعة تحميل 144.5 ميجابت/ثاني، وهي سرعة تفوق المركز الثاني (كندا) بنسبة 60% على تحديد متوسط سرعات الاتصال بالإنترنت عبر شبكة الجيل الخامس في كل دول العالم.

وأوضح التقرير أن تغطية شبكات الجيل الخامس في المملكة هي بنسبة تغطية تجاوزت 34%، ما يعكس انتشار وقوة تغطية الجيل الخامس على مستوى المملكة.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى تجاوز سرعات الجيل الخامس في المملكة سرعات الجيل الرابع ب14 ضعفًا، وهي الزيادة الأعلى ضمن الدول الرائدة في نشر الجيل الخامس عالميًا.

وتعتبر "أوبن سيجنال" من أبرز الجهات المستقلة ذات السمعة العالمية الكبيرة في مجال تحليل وتقييم شبكات الجوال، وتحظى تقاريرها باهتمام كبير في صناعة الاتصالات حول العالم.

المملكة العربية السعودية الجيل الخامس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقرير بريطاني: المملكة تتصدر دول العالم في سرعة الجيل الخامس
سبق

أصدرت شركة "أوبن سيجنال" البريطانية المتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الجوال تقريرًا أكدت فيه تصدر المملكة العربية السعودية عالميًا في سرعات وتغطية الجيل الخامس.

وحظي التقرير الذي غطى الدول الرائدة عالميًا في نشر الجيل الخامس باهتمام واسع، حيث تناقلته عدد من المواقع ووكالات الأنباء حول العالم مثل شبكة CNN الأمريكية وغيرها.

وغطى التقرير ثلاثة جوانب (تصدرتها جميعًا المملكة) وهي: سرعات الجيل الخامس، السرعات العامة لتقنيتي الجيل الرابع والخامس، بالإضافة إلى تغطية الجيل الخامس. وقد تجاوز متوسط سرعة تحميل الجيل الخامس في المملكة 414.2 ميجابت/ثانية، وهي سرعة تفوق المركز الثاني (كوريا الجنوبية) بنسبة 32%. إضافة إلى ذلك تصدرت المملكة في السرعات العامة (الجيل الرابع والخامس) بمتوسط سرعة تحميل 144.5 ميجابت/ثاني، وهي سرعة تفوق المركز الثاني (كندا) بنسبة 60% على تحديد متوسط سرعات الاتصال بالإنترنت عبر شبكة الجيل الخامس في كل دول العالم.

وأوضح التقرير أن تغطية شبكات الجيل الخامس في المملكة هي بنسبة تغطية تجاوزت 34%، ما يعكس انتشار وقوة تغطية الجيل الخامس على مستوى المملكة.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى تجاوز سرعات الجيل الخامس في المملكة سرعات الجيل الرابع ب14 ضعفًا، وهي الزيادة الأعلى ضمن الدول الرائدة في نشر الجيل الخامس عالميًا.

وتعتبر "أوبن سيجنال" من أبرز الجهات المستقلة ذات السمعة العالمية الكبيرة في مجال تحليل وتقييم شبكات الجوال، وتحظى تقاريرها باهتمام كبير في صناعة الاتصالات حول العالم.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
05:48 PM

تقرير بريطاني: المملكة تتصدر دول العالم في سرعة الجيل الخامس

تناقلته عدد من المواقع ووكالات الأنباء مثل شبكة CNN الأمريكية وغيرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت شركة "أوبن سيجنال" البريطانية المتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الجوال تقريرًا أكدت فيه تصدر المملكة العربية السعودية عالميًا في سرعات وتغطية الجيل الخامس.

وحظي التقرير الذي غطى الدول الرائدة عالميًا في نشر الجيل الخامس باهتمام واسع، حيث تناقلته عدد من المواقع ووكالات الأنباء حول العالم مثل شبكة CNN الأمريكية وغيرها.

وغطى التقرير ثلاثة جوانب (تصدرتها جميعًا المملكة) وهي: سرعات الجيل الخامس، السرعات العامة لتقنيتي الجيل الرابع والخامس، بالإضافة إلى تغطية الجيل الخامس. وقد تجاوز متوسط سرعة تحميل الجيل الخامس في المملكة 414.2 ميجابت/ثانية، وهي سرعة تفوق المركز الثاني (كوريا الجنوبية) بنسبة 32%. إضافة إلى ذلك تصدرت المملكة في السرعات العامة (الجيل الرابع والخامس) بمتوسط سرعة تحميل 144.5 ميجابت/ثاني، وهي سرعة تفوق المركز الثاني (كندا) بنسبة 60% على تحديد متوسط سرعات الاتصال بالإنترنت عبر شبكة الجيل الخامس في كل دول العالم.

وأوضح التقرير أن تغطية شبكات الجيل الخامس في المملكة هي بنسبة تغطية تجاوزت 34%، ما يعكس انتشار وقوة تغطية الجيل الخامس على مستوى المملكة.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى تجاوز سرعات الجيل الخامس في المملكة سرعات الجيل الرابع ب14 ضعفًا، وهي الزيادة الأعلى ضمن الدول الرائدة في نشر الجيل الخامس عالميًا.

وتعتبر "أوبن سيجنال" من أبرز الجهات المستقلة ذات السمعة العالمية الكبيرة في مجال تحليل وتقييم شبكات الجوال، وتحظى تقاريرها باهتمام كبير في صناعة الاتصالات حول العالم.

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