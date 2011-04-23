أصدر نائب وزير التعليم المكلف سعد بن سعود آل فهيد، قرارًا بتجديد إيفاد (178) معلمًا موفدًا للعام الدراسي 1442/1443هـ، لمدة عام دراسي. ووجّهت "الوزارة" قادة الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ومشرفي البعثات التعليمية في دول الإيفاد، بإبلاغ المعلمين المجدد إيفادهم بالمباشرة بداية العام الدراسي المقبل 1442/1443هـ حسب جهة الإيفاد، وتزويد الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج بالوزارة بتاريخ المباشرة وأسماء المرافقين للموفد من عائلته.

بالأسماء.. "التعليم" تجدد تكليف 178 معلمًا موفدًا لمدة عام فهد الغبيوي سبق 2021-04-23 أصدر نائب وزير التعليم المكلف سعد بن سعود آل فهيد، قرارًا بتجديد إيفاد (178) معلمًا موفدًا للعام الدراسي 1442/1443هـ، لمدة عام دراسي.



ووجّهت "الوزارة" قادة الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ومشرفي البعثات التعليمية في دول الإيفاد، بإبلاغ المعلمين المجدد إيفادهم بالمباشرة بداية العام الدراسي المقبل 1442/1443هـ حسب جهة الإيفاد، وتزويد الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج بالوزارة بتاريخ المباشرة وأسماء المرافقين للموفد من عائلته.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442 12:25 AM

بالأسماء.. "التعليم" تجدد تكليف 178 معلمًا موفدًا لمدة عام المباشرة بداية العام الدراسي المقبل





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أصدر نائب وزير التعليم المكلف سعد بن سعود آل فهيد، قرارًا بتجديد إيفاد (178) معلمًا موفدًا للعام الدراسي 1442/1443هـ، لمدة عام دراسي.



ووجّهت "الوزارة" قادة الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ومشرفي البعثات التعليمية في دول الإيفاد، بإبلاغ المعلمين المجدد إيفادهم بالمباشرة بداية العام الدراسي المقبل 1442/1443هـ حسب جهة الإيفاد، وتزويد الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج بالوزارة بتاريخ المباشرة وأسماء المرافقين للموفد من عائلته.