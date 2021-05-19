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شاهد.. سفير المملكة ببيروت يستقبل وفودًا لبنانية في "خيمة السفارة"

بخاري: المملكة لديها خطاب سياسي واحد كسبت به احترام الجميع

قال سفير #المملكة في #بيروت وليد بخاري اليوم: المملكة لديها خطاب سياسي واحد كسبت به احترام الجميع.

واستقبل السفير اليوم وفودًا لبنانية عدة في "الخيمة" بالسفارة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي قام بزيارة السفير السعودي في بيروت، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الذي قدم استقالته اليوم "شربل وهبة" والتي تسببت في غضب عارم في دول الخليج وخصوصًا في المملكة العربية السعودية.

وبحسب موقع "MTV" اللبناني؛ فإن زيارة "فهمي" إلى منزل السفير السعودي وليد البخاري، تأتي تضامنًا مع المملكة العربية السعودية.

وقال فهمي بعد لقائه البخاري: إنه قام بالزيارة بصفة شخصية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لم يترك منصبه الحكومي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. سفير المملكة ببيروت يستقبل وفودًا لبنانية في "خيمة السفارة"
سبق

قال سفير #المملكة في #بيروت وليد بخاري اليوم: المملكة لديها خطاب سياسي واحد كسبت به احترام الجميع.

واستقبل السفير اليوم وفودًا لبنانية عدة في "الخيمة" بالسفارة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي قام بزيارة السفير السعودي في بيروت، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الذي قدم استقالته اليوم "شربل وهبة" والتي تسببت في غضب عارم في دول الخليج وخصوصًا في المملكة العربية السعودية.

وبحسب موقع "MTV" اللبناني؛ فإن زيارة "فهمي" إلى منزل السفير السعودي وليد البخاري، تأتي تضامنًا مع المملكة العربية السعودية.

وقال فهمي بعد لقائه البخاري: إنه قام بالزيارة بصفة شخصية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لم يترك منصبه الحكومي.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
12:03 PM

شاهد.. سفير المملكة ببيروت يستقبل وفودًا لبنانية في "خيمة السفارة"

بخاري: المملكة لديها خطاب سياسي واحد كسبت به احترام الجميع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,608

قال سفير #المملكة في #بيروت وليد بخاري اليوم: المملكة لديها خطاب سياسي واحد كسبت به احترام الجميع.

واستقبل السفير اليوم وفودًا لبنانية عدة في "الخيمة" بالسفارة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي قام بزيارة السفير السعودي في بيروت، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الذي قدم استقالته اليوم "شربل وهبة" والتي تسببت في غضب عارم في دول الخليج وخصوصًا في المملكة العربية السعودية.

وبحسب موقع "MTV" اللبناني؛ فإن زيارة "فهمي" إلى منزل السفير السعودي وليد البخاري، تأتي تضامنًا مع المملكة العربية السعودية.

وقال فهمي بعد لقائه البخاري: إنه قام بالزيارة بصفة شخصية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لم يترك منصبه الحكومي.

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