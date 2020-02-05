النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. تحطم طائرة ركاب تركية على متنها 177 راكباً

انشطرت نصفين بأحد مطارات إسطنبول

خرجت طائرة ركاب، الأربعاء، عن المدرج المخصص لها أثناء هبوطها في مطار صبيحة بمدينة إسطنبول التركية، قبل أن تنشطر لقسمين.

وأظهرت مقاطع مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي الطائرة وقد ابتعدت كثيراً عن المدرج.

وبدا القسم الأمامي من الطائرة مشطوراً تماماً، أمام جدار محيط بالمطار.

وقال وزير النقل التركي إن 177 شخصاً كانوا على متن الطائرة، مشيراً إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى في الحادث، حسب مراسل قناة " سكاي نيوز عربية" في إسطنبول.

وفي وقت لاحق، عرضت وسائل الإعلام التركية لقطات مصورة للطائرة بعد تحطمها وإجلاء بعض الركاب.

وبحسب بيانات موقع "فلايت رادار 24"، إن الطائرة قد أقلعت في وقت سابق اليوم من مدينة أزمير صوب مدينة إسطنبول.

وتعود الطائرة وهي من طراز بوينغ 737- 86، إلى شركة بيغاسوس المتخصصة في الرحلات المنخفضة التكلفة.

تحطم طائرة ركاب تركية مطار صبيحة بمدينة إسطنبول

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. تحطم طائرة ركاب تركية على متنها 177 راكباً
سبق

خرجت طائرة ركاب، الأربعاء، عن المدرج المخصص لها أثناء هبوطها في مطار صبيحة بمدينة إسطنبول التركية، قبل أن تنشطر لقسمين.

وأظهرت مقاطع مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي الطائرة وقد ابتعدت كثيراً عن المدرج.

وبدا القسم الأمامي من الطائرة مشطوراً تماماً، أمام جدار محيط بالمطار.

وقال وزير النقل التركي إن 177 شخصاً كانوا على متن الطائرة، مشيراً إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى في الحادث، حسب مراسل قناة " سكاي نيوز عربية" في إسطنبول.

وفي وقت لاحق، عرضت وسائل الإعلام التركية لقطات مصورة للطائرة بعد تحطمها وإجلاء بعض الركاب.

وبحسب بيانات موقع "فلايت رادار 24"، إن الطائرة قد أقلعت في وقت سابق اليوم من مدينة أزمير صوب مدينة إسطنبول.

وتعود الطائرة وهي من طراز بوينغ 737- 86، إلى شركة بيغاسوس المتخصصة في الرحلات المنخفضة التكلفة.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
08:02 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
09:31 PM

بالفيديو.. تحطم طائرة ركاب تركية على متنها 177 راكباً

انشطرت نصفين بأحد مطارات إسطنبول

A A A
أيمن حسن - الرياض
9
11,518

خرجت طائرة ركاب، الأربعاء، عن المدرج المخصص لها أثناء هبوطها في مطار صبيحة بمدينة إسطنبول التركية، قبل أن تنشطر لقسمين.

وأظهرت مقاطع مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي الطائرة وقد ابتعدت كثيراً عن المدرج.

وبدا القسم الأمامي من الطائرة مشطوراً تماماً، أمام جدار محيط بالمطار.

وقال وزير النقل التركي إن 177 شخصاً كانوا على متن الطائرة، مشيراً إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى في الحادث، حسب مراسل قناة " سكاي نيوز عربية" في إسطنبول.

وفي وقت لاحق، عرضت وسائل الإعلام التركية لقطات مصورة للطائرة بعد تحطمها وإجلاء بعض الركاب.

وبحسب بيانات موقع "فلايت رادار 24"، إن الطائرة قد أقلعت في وقت سابق اليوم من مدينة أزمير صوب مدينة إسطنبول.

وتعود الطائرة وهي من طراز بوينغ 737- 86، إلى شركة بيغاسوس المتخصصة في الرحلات المنخفضة التكلفة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,358
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,931
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,484

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة