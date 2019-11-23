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70 سيدة تستفيد من مبادرة "غيثٌ هَمى" لفريق "صِبا تنمية الأفلاج"

شملت برامج ثقافية ودينية واجتماعية واستمرت الفعاليات لمدة شهر

أقام فريق صِبا التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج مبادرة تحت عنوان " غيثٌ هَمى"، تحت شعار "كن مثل غيث السما أينما هَمى فوق أرضٍ أتاها نفع".

وفي التفاصيل، استمرت فعاليات المبادرة شهراً كاملاً، واستفادت خلالها نحو 70 سيدة من برامجه المتنوعة، حيث اشتملت فقرات المبادرة التي استمرت شهراً في جَنبات المدرسة السادسة لتعليم الكبيرات، على برامج ثقافية، دينية، اجتماعية؛ كما تضمنت البرامج التحدث عن "فضل التعلُّم" و"البصر و البصيرة"، تخللت ذلك مسابقات و جوائز.

واختتمت المبادرة بـ"الموروث الشعبي و عمق الثقافة"، وتم تكريم الفريق بدروع، وشهادة لكل مشاركة.

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج

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70 سيدة تستفيد من مبادرة "غيثٌ هَمى" لفريق "صِبا تنمية الأفلاج"
سبق

أقام فريق صِبا التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج مبادرة تحت عنوان " غيثٌ هَمى"، تحت شعار "كن مثل غيث السما أينما هَمى فوق أرضٍ أتاها نفع".

وفي التفاصيل، استمرت فعاليات المبادرة شهراً كاملاً، واستفادت خلالها نحو 70 سيدة من برامجه المتنوعة، حيث اشتملت فقرات المبادرة التي استمرت شهراً في جَنبات المدرسة السادسة لتعليم الكبيرات، على برامج ثقافية، دينية، اجتماعية؛ كما تضمنت البرامج التحدث عن "فضل التعلُّم" و"البصر و البصيرة"، تخللت ذلك مسابقات و جوائز.

واختتمت المبادرة بـ"الموروث الشعبي و عمق الثقافة"، وتم تكريم الفريق بدروع، وشهادة لكل مشاركة.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
12:46 AM

70 سيدة تستفيد من مبادرة "غيثٌ هَمى" لفريق "صِبا تنمية الأفلاج"

شملت برامج ثقافية ودينية واجتماعية واستمرت الفعاليات لمدة شهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أقام فريق صِبا التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج مبادرة تحت عنوان " غيثٌ هَمى"، تحت شعار "كن مثل غيث السما أينما هَمى فوق أرضٍ أتاها نفع".

وفي التفاصيل، استمرت فعاليات المبادرة شهراً كاملاً، واستفادت خلالها نحو 70 سيدة من برامجه المتنوعة، حيث اشتملت فقرات المبادرة التي استمرت شهراً في جَنبات المدرسة السادسة لتعليم الكبيرات، على برامج ثقافية، دينية، اجتماعية؛ كما تضمنت البرامج التحدث عن "فضل التعلُّم" و"البصر و البصيرة"، تخللت ذلك مسابقات و جوائز.

واختتمت المبادرة بـ"الموروث الشعبي و عمق الثقافة"، وتم تكريم الفريق بدروع، وشهادة لكل مشاركة.

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