النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاعل كبير مع المبادرة.. 208 بين وزير ومسؤول وجهاز حكومي بصوت واحد #كلنا_مسؤول

خطوة لتنسيق جهود التوعية التي تقدمها الجهات الحكومية والعمل على توحيد رسالتها الإعلامية

تفاعل كبير حظيت به مبادرة # كلنا مسؤول من الوزراء والحسابات الحكومية، حيث غرد بها 208 بين وزير ومسؤول وجهاز حكومي نشروا التغريدة بالتزامن، كما كان هاشتاق #كلنامسؤول الأكثر تفاعلاً في "تويتر" عبر 439K تغريدة.


وحظيت المبادرة التي أطلقت أمس ويقودها وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بتفاعل كبير في حسابات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في منصات التواصل الاجتماعي، وسط تأكيد على أهمية مسؤولية كل مواطن ومقيم في المملكة‬ بالالتزام بالبقاء في منزله وعدم الخروج إلا للضرورة؛ لتعزيز سلامة أمننا الصحي في الوطن.

وجاءت المبادرة كخطوة لتنسيق جهود التوعية التي تقدمها الجهات الحكومية، والعمل على توحيد رسالتها الإعلامية لأفراد المجتمع، حيث أطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام مبادرة الهوية البصرية للحملة التوعوية بفيروس "كورونا" المستجد، تحت شعار "كلنا مسؤول‬".

وتأتي المبادرة لتنسيق جهود التوعية التي تقدمها الجهات الحكومية في مواجهة "كورونا"، والعمل على توحيد رسالتها الإعلامية؛ حيث أصدرت الدليل الإرشادي لكيفية استخدام الهوية البصرية للحملة الإعلامية للتوعية بموضوع فيروس "كورونا".


ويتضمن الدليل تصميم شعار الحملة "كلنا مسؤول"، الذي أعدته غرفة العمليات الإعلامية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد والمنبثقة من لجنة التنسيق الإعلامي.


ويوضح الدليل كيفية الاستخدام الصحيح للهوية، وقياسات أبعادها، وتكوينها اللوني، ونوع الحرف المستخدم، ودرجة كثافته.

كلنا مسؤول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاعل كبير مع المبادرة.. 208 بين وزير ومسؤول وجهاز حكومي بصوت واحد #كلنا_مسؤول
سبق

تفاعل كبير حظيت به مبادرة # كلنا مسؤول من الوزراء والحسابات الحكومية، حيث غرد بها 208 بين وزير ومسؤول وجهاز حكومي نشروا التغريدة بالتزامن، كما كان هاشتاق #كلنامسؤول الأكثر تفاعلاً في "تويتر" عبر 439K تغريدة.


وحظيت المبادرة التي أطلقت أمس ويقودها وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بتفاعل كبير في حسابات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في منصات التواصل الاجتماعي، وسط تأكيد على أهمية مسؤولية كل مواطن ومقيم في المملكة‬ بالالتزام بالبقاء في منزله وعدم الخروج إلا للضرورة؛ لتعزيز سلامة أمننا الصحي في الوطن.

وجاءت المبادرة كخطوة لتنسيق جهود التوعية التي تقدمها الجهات الحكومية، والعمل على توحيد رسالتها الإعلامية لأفراد المجتمع، حيث أطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام مبادرة الهوية البصرية للحملة التوعوية بفيروس "كورونا" المستجد، تحت شعار "كلنا مسؤول‬".

وتأتي المبادرة لتنسيق جهود التوعية التي تقدمها الجهات الحكومية في مواجهة "كورونا"، والعمل على توحيد رسالتها الإعلامية؛ حيث أصدرت الدليل الإرشادي لكيفية استخدام الهوية البصرية للحملة الإعلامية للتوعية بموضوع فيروس "كورونا".


ويتضمن الدليل تصميم شعار الحملة "كلنا مسؤول"، الذي أعدته غرفة العمليات الإعلامية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد والمنبثقة من لجنة التنسيق الإعلامي.


ويوضح الدليل كيفية الاستخدام الصحيح للهوية، وقياسات أبعادها، وتكوينها اللوني، ونوع الحرف المستخدم، ودرجة كثافته.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
02:38 PM

تفاعل كبير مع المبادرة.. 208 بين وزير ومسؤول وجهاز حكومي بصوت واحد #كلنا_مسؤول

خطوة لتنسيق جهود التوعية التي تقدمها الجهات الحكومية والعمل على توحيد رسالتها الإعلامية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
37,532

تفاعل كبير حظيت به مبادرة # كلنا مسؤول من الوزراء والحسابات الحكومية، حيث غرد بها 208 بين وزير ومسؤول وجهاز حكومي نشروا التغريدة بالتزامن، كما كان هاشتاق #كلنامسؤول الأكثر تفاعلاً في "تويتر" عبر 439K تغريدة.


وحظيت المبادرة التي أطلقت أمس ويقودها وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بتفاعل كبير في حسابات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في منصات التواصل الاجتماعي، وسط تأكيد على أهمية مسؤولية كل مواطن ومقيم في المملكة‬ بالالتزام بالبقاء في منزله وعدم الخروج إلا للضرورة؛ لتعزيز سلامة أمننا الصحي في الوطن.

وجاءت المبادرة كخطوة لتنسيق جهود التوعية التي تقدمها الجهات الحكومية، والعمل على توحيد رسالتها الإعلامية لأفراد المجتمع، حيث أطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام مبادرة الهوية البصرية للحملة التوعوية بفيروس "كورونا" المستجد، تحت شعار "كلنا مسؤول‬".

وتأتي المبادرة لتنسيق جهود التوعية التي تقدمها الجهات الحكومية في مواجهة "كورونا"، والعمل على توحيد رسالتها الإعلامية؛ حيث أصدرت الدليل الإرشادي لكيفية استخدام الهوية البصرية للحملة الإعلامية للتوعية بموضوع فيروس "كورونا".


ويتضمن الدليل تصميم شعار الحملة "كلنا مسؤول"، الذي أعدته غرفة العمليات الإعلامية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد والمنبثقة من لجنة التنسيق الإعلامي.


ويوضح الدليل كيفية الاستخدام الصحيح للهوية، وقياسات أبعادها، وتكوينها اللوني، ونوع الحرف المستخدم، ودرجة كثافته.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,513
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,101
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,964
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,468

المقالات

السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة