مستشفى الملك سلمان بالشمالية ينهي معاناة مريضة.. هذه مأساتها

كانت تعاني التهابًا بأنسجة القلب وتلوثًا بالدم مع فشل كلوي تام

تمكَّن فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من علاج مريضة، تبلغ من العمر 24 عامًا، كانت تعاني التهابًا بأنسجة القلب الداخلية والصمام التاجي، مع تهتك شديد في الصمام ذاته، إضافة إلى تلوث ميكروبي في الدم، مع فشل كلوي تام.

أوضح ذلك مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، مبينًا أن المريضة مولودة بتشوه خِلقي شديد في العمود الفقري، يمنعها من المشي؛ وتقرر إجراء عملية استبدال طارئ للصمام التاجي، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الخطورة العالية في مثل هذه الحالات.

وتابع: كانت تعاني هبوطًا حادًّا في الدورة الدموية نتيجة التسمم الدموي، والارتجاع في الصمام؛ وهو ما يشكِّل تحديًا في مرحلة التخدير التي تم تجاوزها بنجاح من قِبل أطباء التخدير. وقد تم وضع المريضة على جهاز القلب والرئة الصناعية لعملية التروية الدموية.

وأردف اللواء الزهراني: تم إجراء عملية قلب مفتوح للمريضة لإزالة الأنسجة المتهتكة للصمام التالف داخل القلب، وتم بعد ذلك استبداله بصمام معدني مناسب. وأيضًا متابعة الغسيل الكلوي لها بدقة عالية وبشكل مستمر بعد خروجها من غرفة العمليات للعناية المركزة. وهذا ساعد بصورة كبيرة على تجاوزها مرحلة الخطر، وتنقية الدم من السموم. وتتمتع المريضة - ولله الحمد - بصحة جيدة، وغادرت المستشفى.