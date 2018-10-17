النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى الملك سلمان بالشمالية ينهي معاناة مريضة.. هذه مأساتها

كانت تعاني التهابًا بأنسجة القلب وتلوثًا بالدم مع فشل كلوي تام

تمكَّن فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من علاج مريضة، تبلغ من العمر 24 عامًا، كانت تعاني التهابًا بأنسجة القلب الداخلية والصمام التاجي، مع تهتك شديد في الصمام ذاته، إضافة إلى تلوث ميكروبي في الدم، مع فشل كلوي تام.

أوضح ذلك مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، مبينًا أن المريضة مولودة بتشوه خِلقي شديد في العمود الفقري، يمنعها من المشي؛ وتقرر إجراء عملية استبدال طارئ للصمام التاجي، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الخطورة العالية في مثل هذه الحالات.

وتابع: كانت تعاني هبوطًا حادًّا في الدورة الدموية نتيجة التسمم الدموي، والارتجاع في الصمام؛ وهو ما يشكِّل تحديًا في مرحلة التخدير التي تم تجاوزها بنجاح من قِبل أطباء التخدير. وقد تم وضع المريضة على جهاز القلب والرئة الصناعية لعملية التروية الدموية.

وأردف اللواء الزهراني: تم إجراء عملية قلب مفتوح للمريضة لإزالة الأنسجة المتهتكة للصمام التالف داخل القلب، وتم بعد ذلك استبداله بصمام معدني مناسب. وأيضًا متابعة الغسيل الكلوي لها بدقة عالية وبشكل مستمر بعد خروجها من غرفة العمليات للعناية المركزة. وهذا ساعد بصورة كبيرة على تجاوزها مرحلة الخطر، وتنقية الدم من السموم. وتتمتع المريضة - ولله الحمد - بصحة جيدة، وغادرت المستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى الملك سلمان بالشمالية ينهي معاناة مريضة.. هذه مأساتها
سبق

تمكَّن فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من علاج مريضة، تبلغ من العمر 24 عامًا، كانت تعاني التهابًا بأنسجة القلب الداخلية والصمام التاجي، مع تهتك شديد في الصمام ذاته، إضافة إلى تلوث ميكروبي في الدم، مع فشل كلوي تام.

أوضح ذلك مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، مبينًا أن المريضة مولودة بتشوه خِلقي شديد في العمود الفقري، يمنعها من المشي؛ وتقرر إجراء عملية استبدال طارئ للصمام التاجي، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الخطورة العالية في مثل هذه الحالات.

وتابع: كانت تعاني هبوطًا حادًّا في الدورة الدموية نتيجة التسمم الدموي، والارتجاع في الصمام؛ وهو ما يشكِّل تحديًا في مرحلة التخدير التي تم تجاوزها بنجاح من قِبل أطباء التخدير. وقد تم وضع المريضة على جهاز القلب والرئة الصناعية لعملية التروية الدموية.

وأردف اللواء الزهراني: تم إجراء عملية قلب مفتوح للمريضة لإزالة الأنسجة المتهتكة للصمام التالف داخل القلب، وتم بعد ذلك استبداله بصمام معدني مناسب. وأيضًا متابعة الغسيل الكلوي لها بدقة عالية وبشكل مستمر بعد خروجها من غرفة العمليات للعناية المركزة. وهذا ساعد بصورة كبيرة على تجاوزها مرحلة الخطر، وتنقية الدم من السموم. وتتمتع المريضة - ولله الحمد - بصحة جيدة، وغادرت المستشفى.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
10:03 PM

مستشفى الملك سلمان بالشمالية ينهي معاناة مريضة.. هذه مأساتها

كانت تعاني التهابًا بأنسجة القلب وتلوثًا بالدم مع فشل كلوي تام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
4,563

تمكَّن فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من علاج مريضة، تبلغ من العمر 24 عامًا، كانت تعاني التهابًا بأنسجة القلب الداخلية والصمام التاجي، مع تهتك شديد في الصمام ذاته، إضافة إلى تلوث ميكروبي في الدم، مع فشل كلوي تام.

أوضح ذلك مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، مبينًا أن المريضة مولودة بتشوه خِلقي شديد في العمود الفقري، يمنعها من المشي؛ وتقرر إجراء عملية استبدال طارئ للصمام التاجي، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الخطورة العالية في مثل هذه الحالات.

وتابع: كانت تعاني هبوطًا حادًّا في الدورة الدموية نتيجة التسمم الدموي، والارتجاع في الصمام؛ وهو ما يشكِّل تحديًا في مرحلة التخدير التي تم تجاوزها بنجاح من قِبل أطباء التخدير. وقد تم وضع المريضة على جهاز القلب والرئة الصناعية لعملية التروية الدموية.

وأردف اللواء الزهراني: تم إجراء عملية قلب مفتوح للمريضة لإزالة الأنسجة المتهتكة للصمام التالف داخل القلب، وتم بعد ذلك استبداله بصمام معدني مناسب. وأيضًا متابعة الغسيل الكلوي لها بدقة عالية وبشكل مستمر بعد خروجها من غرفة العمليات للعناية المركزة. وهذا ساعد بصورة كبيرة على تجاوزها مرحلة الخطر، وتنقية الدم من السموم. وتتمتع المريضة - ولله الحمد - بصحة جيدة، وغادرت المستشفى.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,215
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,856
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,959
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,702

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة