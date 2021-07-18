أصدر مدير عام إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للإحصاء قراراً بترقية مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة الباحة "منصور بن غرم الله أحمد آل عبدالرحيم الغامدي" إلى المرتبة العاشرة.
"الغامدي" للمرتبة الـ10 في هيئة الإحصاء بالباحة
أصدر مدير عام إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للإحصاء قراراً بترقية مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة الباحة "منصور بن غرم الله أحمد آل عبدالرحيم الغامدي" إلى المرتبة العاشرة.
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"الغامدي" للمرتبة الـ10 في هيئة الإحصاء بالباحةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-18
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:48 PM
"الغامدي" للمرتبة الـ10 في هيئة الإحصاء بالباحة
أصدر مدير عام إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للإحصاء قراراً بترقية مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة الباحة "منصور بن غرم الله أحمد آل عبدالرحيم الغامدي" إلى المرتبة العاشرة.
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