"كفى" تقنع 127 حالة بالإقلاع عن التدخين خلال مهرجان "ربيعنا أدفأ" بالقنفذة

شاركت بمعرض توعوي وعيادة متنقلة استقبلت فيها أكثر من 2500 زائر

أقنعت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات 127 فردًا من مختلف الفئات العمرية بإقلاعهم عن التدخين في معرضها التوعوي الذي اختُتمت أعماله أمس الأحد بمحافظة القنفذة إثر مشاركتها في مهرجان "ربيعنا أدفأ".

وتفصيلاً، أوضح محمد الزبيدي، المشرف العام على فرع جمعية كفى بالقنفذة، أن مشاركة الجمعية في المهرجان الذي امتد شهرًا شملت معرضًا توعويًّا وعيادة متنقلة، استقبلت أكثر من 2500 زائر، واستفادت 127 حالة من خدمات التوعية والكشف، وتم تحويلهم لعيادات الجمعية الثابتة لتلقي العلاج المناسب.

وأبان "الزبيدي" بأن فريق كفى التوعوي المشارك بالمهرجان حظي بثقة مقيمي الفعالية والزوار؛ إذ كان التفاعل كبيرًا، وخصوصًا لما لمسوه من أخطار وكوارث تسببها السموم، ويكون أثرها وخيمًا على الفرد والمجتمع. مقدمًا شكره لكل من يدعم الجمعية لتأدية رسالتها، وفي مقدمتهم راعي البرنامج وداعمه (مؤسسة علي الثنيان وإخوانه) الخيرية.