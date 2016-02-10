النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كفى" تقنع 127 حالة بالإقلاع عن التدخين خلال مهرجان "ربيعنا أدفأ" بالقنفذة

شاركت بمعرض توعوي وعيادة متنقلة استقبلت فيها أكثر من 2500 زائر

أقنعت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات 127 فردًا من مختلف الفئات العمرية بإقلاعهم عن التدخين في معرضها التوعوي الذي اختُتمت أعماله أمس الأحد بمحافظة القنفذة إثر مشاركتها في مهرجان "ربيعنا أدفأ".

وتفصيلاً، أوضح محمد الزبيدي، المشرف العام على فرع جمعية كفى بالقنفذة، أن مشاركة الجمعية في المهرجان الذي امتد شهرًا شملت معرضًا توعويًّا وعيادة متنقلة، استقبلت أكثر من 2500 زائر، واستفادت 127 حالة من خدمات التوعية والكشف، وتم تحويلهم لعيادات الجمعية الثابتة لتلقي العلاج المناسب.

وأبان "الزبيدي" بأن فريق كفى التوعوي المشارك بالمهرجان حظي بثقة مقيمي الفعالية والزوار؛ إذ كان التفاعل كبيرًا، وخصوصًا لما لمسوه من أخطار وكوارث تسببها السموم، ويكون أثرها وخيمًا على الفرد والمجتمع. مقدمًا شكره لكل من يدعم الجمعية لتأدية رسالتها، وفي مقدمتهم راعي البرنامج وداعمه (مؤسسة علي الثنيان وإخوانه) الخيرية.

جمعية كفى

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كفى" تقنع 127 حالة بالإقلاع عن التدخين خلال مهرجان "ربيعنا أدفأ" بالقنفذة
سبق

أقنعت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات 127 فردًا من مختلف الفئات العمرية بإقلاعهم عن التدخين في معرضها التوعوي الذي اختُتمت أعماله أمس الأحد بمحافظة القنفذة إثر مشاركتها في مهرجان "ربيعنا أدفأ".

وتفصيلاً، أوضح محمد الزبيدي، المشرف العام على فرع جمعية كفى بالقنفذة، أن مشاركة الجمعية في المهرجان الذي امتد شهرًا شملت معرضًا توعويًّا وعيادة متنقلة، استقبلت أكثر من 2500 زائر، واستفادت 127 حالة من خدمات التوعية والكشف، وتم تحويلهم لعيادات الجمعية الثابتة لتلقي العلاج المناسب.

وأبان "الزبيدي" بأن فريق كفى التوعوي المشارك بالمهرجان حظي بثقة مقيمي الفعالية والزوار؛ إذ كان التفاعل كبيرًا، وخصوصًا لما لمسوه من أخطار وكوارث تسببها السموم، ويكون أثرها وخيمًا على الفرد والمجتمع. مقدمًا شكره لكل من يدعم الجمعية لتأدية رسالتها، وفي مقدمتهم راعي البرنامج وداعمه (مؤسسة علي الثنيان وإخوانه) الخيرية.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
08:23 PM

"كفى" تقنع 127 حالة بالإقلاع عن التدخين خلال مهرجان "ربيعنا أدفأ" بالقنفذة

شاركت بمعرض توعوي وعيادة متنقلة استقبلت فيها أكثر من 2500 زائر

A A A
عبدالله الراجحي - القنفذة
0
65

أقنعت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات 127 فردًا من مختلف الفئات العمرية بإقلاعهم عن التدخين في معرضها التوعوي الذي اختُتمت أعماله أمس الأحد بمحافظة القنفذة إثر مشاركتها في مهرجان "ربيعنا أدفأ".

وتفصيلاً، أوضح محمد الزبيدي، المشرف العام على فرع جمعية كفى بالقنفذة، أن مشاركة الجمعية في المهرجان الذي امتد شهرًا شملت معرضًا توعويًّا وعيادة متنقلة، استقبلت أكثر من 2500 زائر، واستفادت 127 حالة من خدمات التوعية والكشف، وتم تحويلهم لعيادات الجمعية الثابتة لتلقي العلاج المناسب.

وأبان "الزبيدي" بأن فريق كفى التوعوي المشارك بالمهرجان حظي بثقة مقيمي الفعالية والزوار؛ إذ كان التفاعل كبيرًا، وخصوصًا لما لمسوه من أخطار وكوارث تسببها السموم، ويكون أثرها وخيمًا على الفرد والمجتمع. مقدمًا شكره لكل من يدعم الجمعية لتأدية رسالتها، وفي مقدمتهم راعي البرنامج وداعمه (مؤسسة علي الثنيان وإخوانه) الخيرية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,478
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,241
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,109
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,597

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة