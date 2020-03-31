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شاهد .. 13 نقطة أمنية تحكم قبضتها على مداخل ومخارج  "نكاسة مكة"

ضمن الأحياء التي صدر توجيه بمنع التجوال بها على مدار الـ24 ساعة

أغلقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة أحياء مكة المكرمة والتي صدر فيها توجيه بإغلاقها ومنع الدخول والخروج منها والتجوال على مدار 24 ساعة وهي أجياد والمصافي والنكاسة وحوش بكر والمسفلة والمجون.

وتفصيلاً، وقفت "سبق" ميدانيًا على حي النكاسة والذي أحكمت شرطة العاصمة المقدسة إغلاق جميع المداخل والمخارج للمخطط وتمركزت أكثر من 14 نقطة أمنية تابعة لقوات المهمات والواجبات الخاصة بمتابعة وإشراف ميداني من العميد ماجد المطرفي.

وبدأت جولة "سبق" على مداخل ومخارج حي النكاسة والذي يعد من المخططات الكبيرة والمزدحمة ومنعت الدخول والخروج من وإلى المخطط اذ وجد رجال القوة في كل مدخل للمخطط وعزلته تمامًا عن باقي الأحياء المجاورة له تنفيذًا للتوجيه الصادر.

وخلا سوق النكاسة الشهير تمامًا من حركة المشاة والمركبات التزامًا بالتوجيهات الصادرة وشهد تجاوبًا كبيرًا من أهالي المخطط للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن وزارة الداخلية وجهت بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعددٍ من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة وذلك بعزل كلٍ من حي (أجياد‏- المصافي – المسفلة ‏- الحجون‏ -النكاسة‏ - حوش بكر) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة.

مكة المكرمة منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. 13 نقطة أمنية تحكم قبضتها على مداخل ومخارج  "نكاسة مكة"
سبق

أغلقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة أحياء مكة المكرمة والتي صدر فيها توجيه بإغلاقها ومنع الدخول والخروج منها والتجوال على مدار 24 ساعة وهي أجياد والمصافي والنكاسة وحوش بكر والمسفلة والمجون.

وتفصيلاً، وقفت "سبق" ميدانيًا على حي النكاسة والذي أحكمت شرطة العاصمة المقدسة إغلاق جميع المداخل والمخارج للمخطط وتمركزت أكثر من 14 نقطة أمنية تابعة لقوات المهمات والواجبات الخاصة بمتابعة وإشراف ميداني من العميد ماجد المطرفي.

وبدأت جولة "سبق" على مداخل ومخارج حي النكاسة والذي يعد من المخططات الكبيرة والمزدحمة ومنعت الدخول والخروج من وإلى المخطط اذ وجد رجال القوة في كل مدخل للمخطط وعزلته تمامًا عن باقي الأحياء المجاورة له تنفيذًا للتوجيه الصادر.

وخلا سوق النكاسة الشهير تمامًا من حركة المشاة والمركبات التزامًا بالتوجيهات الصادرة وشهد تجاوبًا كبيرًا من أهالي المخطط للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن وزارة الداخلية وجهت بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعددٍ من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة وذلك بعزل كلٍ من حي (أجياد‏- المصافي – المسفلة ‏- الحجون‏ -النكاسة‏ - حوش بكر) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
02:06 AM

شاهد .. 13 نقطة أمنية تحكم قبضتها على مداخل ومخارج  "نكاسة مكة"

ضمن الأحياء التي صدر توجيه بمنع التجوال بها على مدار الـ24 ساعة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
11
12,417

أغلقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة أحياء مكة المكرمة والتي صدر فيها توجيه بإغلاقها ومنع الدخول والخروج منها والتجوال على مدار 24 ساعة وهي أجياد والمصافي والنكاسة وحوش بكر والمسفلة والمجون.

وتفصيلاً، وقفت "سبق" ميدانيًا على حي النكاسة والذي أحكمت شرطة العاصمة المقدسة إغلاق جميع المداخل والمخارج للمخطط وتمركزت أكثر من 14 نقطة أمنية تابعة لقوات المهمات والواجبات الخاصة بمتابعة وإشراف ميداني من العميد ماجد المطرفي.

وبدأت جولة "سبق" على مداخل ومخارج حي النكاسة والذي يعد من المخططات الكبيرة والمزدحمة ومنعت الدخول والخروج من وإلى المخطط اذ وجد رجال القوة في كل مدخل للمخطط وعزلته تمامًا عن باقي الأحياء المجاورة له تنفيذًا للتوجيه الصادر.

وخلا سوق النكاسة الشهير تمامًا من حركة المشاة والمركبات التزامًا بالتوجيهات الصادرة وشهد تجاوبًا كبيرًا من أهالي المخطط للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن وزارة الداخلية وجهت بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعددٍ من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة وذلك بعزل كلٍ من حي (أجياد‏- المصافي – المسفلة ‏- الحجون‏ -النكاسة‏ - حوش بكر) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة.

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