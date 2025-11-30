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نجوم الغناء الشعبي يجتمعون في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ٢٠٢١

انطلق الأحد ويتضمن مسابقة الملواح والمزاين بإجمالي جوائز ٢٥ مليون ريال

ينظم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ٢٠٢١، ليالي للفنون الغنائية الشعبية تحمل اسم (ليالي الصقور)، تنطلق الثلاثاء المقبل حتى يوم الجمعة ١٠ ديسمبر المقبل.

وتقام ليالي الصقور على مسرح المهرجان بمقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، ويمكن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني (https://www.ticketmx.com/ar).

وتبدأ باكورة الليالي يوم الثلاثاء مع فرقة الدرعية للعرضة وفرقة السامري، وتؤدي فرقتا حائل والينبعاوي عروضهما يوم الأربعاء، أما يوم الخميس فسيكون الجمهور على موعد مع ليلة للفنانين: بديع مسعود، حسين العلي، إبراهيم السلطان، عبدالعزيز الطيار، دحوم الطلاسي.

ويشهد يوم الجمعة حفل مزعل فرحان، وبدر حبيش، وخالد السلامة، وفيصل السالم، وعبدالعزيز الفهد.

وتؤدي ثلاث فرق شعبية رقصاتها وأغانيها الشعبية أمام الجمهور يوم الثلاثاء ٧ ديسمبر؛ وهي فرق الخبيتي، عنيزة وشبح بيشة، فيما تقدم فرقتا الدرعية للعرضة والسامري عرضاً ثانياً يوم الأربعاء ٨ ديسمبر.

ويوم الخميس ٩ ديسمبر، يشهد المهرجان إقامة ليلة للفنانين: سعد جمعة، محمد سليمان، عزازي، فتى رحيمة، خالد الماجد، والختام يوم الجمعة ١٠ ديسمبر بليلة فنية تجمع النجوم: خالد عبدالرحمن، يوسف العباد، عبدالرحمن الشومر، مشجع الدوسري، ماجد السعيد.

يشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور انطلق الأحد، ويتضمن مسابقة الملواح والمزاين، بإجمالي جوائز تبلغ نحو ٢٥ مليون ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجوم الغناء الشعبي يجتمعون في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ٢٠٢١
سبق

ينظم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ٢٠٢١، ليالي للفنون الغنائية الشعبية تحمل اسم (ليالي الصقور)، تنطلق الثلاثاء المقبل حتى يوم الجمعة ١٠ ديسمبر المقبل.

وتقام ليالي الصقور على مسرح المهرجان بمقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، ويمكن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني (https://www.ticketmx.com/ar).

وتبدأ باكورة الليالي يوم الثلاثاء مع فرقة الدرعية للعرضة وفرقة السامري، وتؤدي فرقتا حائل والينبعاوي عروضهما يوم الأربعاء، أما يوم الخميس فسيكون الجمهور على موعد مع ليلة للفنانين: بديع مسعود، حسين العلي، إبراهيم السلطان، عبدالعزيز الطيار، دحوم الطلاسي.

ويشهد يوم الجمعة حفل مزعل فرحان، وبدر حبيش، وخالد السلامة، وفيصل السالم، وعبدالعزيز الفهد.

وتؤدي ثلاث فرق شعبية رقصاتها وأغانيها الشعبية أمام الجمهور يوم الثلاثاء ٧ ديسمبر؛ وهي فرق الخبيتي، عنيزة وشبح بيشة، فيما تقدم فرقتا الدرعية للعرضة والسامري عرضاً ثانياً يوم الأربعاء ٨ ديسمبر.

ويوم الخميس ٩ ديسمبر، يشهد المهرجان إقامة ليلة للفنانين: سعد جمعة، محمد سليمان، عزازي، فتى رحيمة، خالد الماجد، والختام يوم الجمعة ١٠ ديسمبر بليلة فنية تجمع النجوم: خالد عبدالرحمن، يوسف العباد، عبدالرحمن الشومر، مشجع الدوسري، ماجد السعيد.

يشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور انطلق الأحد، ويتضمن مسابقة الملواح والمزاين، بإجمالي جوائز تبلغ نحو ٢٥ مليون ريال.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
12:37 PM

نجوم الغناء الشعبي يجتمعون في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ٢٠٢١

انطلق الأحد ويتضمن مسابقة الملواح والمزاين بإجمالي جوائز ٢٥ مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ٢٠٢١، ليالي للفنون الغنائية الشعبية تحمل اسم (ليالي الصقور)، تنطلق الثلاثاء المقبل حتى يوم الجمعة ١٠ ديسمبر المقبل.

وتقام ليالي الصقور على مسرح المهرجان بمقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، ويمكن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني (https://www.ticketmx.com/ar).

وتبدأ باكورة الليالي يوم الثلاثاء مع فرقة الدرعية للعرضة وفرقة السامري، وتؤدي فرقتا حائل والينبعاوي عروضهما يوم الأربعاء، أما يوم الخميس فسيكون الجمهور على موعد مع ليلة للفنانين: بديع مسعود، حسين العلي، إبراهيم السلطان، عبدالعزيز الطيار، دحوم الطلاسي.

ويشهد يوم الجمعة حفل مزعل فرحان، وبدر حبيش، وخالد السلامة، وفيصل السالم، وعبدالعزيز الفهد.

وتؤدي ثلاث فرق شعبية رقصاتها وأغانيها الشعبية أمام الجمهور يوم الثلاثاء ٧ ديسمبر؛ وهي فرق الخبيتي، عنيزة وشبح بيشة، فيما تقدم فرقتا الدرعية للعرضة والسامري عرضاً ثانياً يوم الأربعاء ٨ ديسمبر.

ويوم الخميس ٩ ديسمبر، يشهد المهرجان إقامة ليلة للفنانين: سعد جمعة، محمد سليمان، عزازي، فتى رحيمة، خالد الماجد، والختام يوم الجمعة ١٠ ديسمبر بليلة فنية تجمع النجوم: خالد عبدالرحمن، يوسف العباد، عبدالرحمن الشومر، مشجع الدوسري، ماجد السعيد.

يشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور انطلق الأحد، ويتضمن مسابقة الملواح والمزاين، بإجمالي جوائز تبلغ نحو ٢٥ مليون ريال.

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