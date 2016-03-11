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تحطم مأساوي.. مقتل 5 أستراليين في سقوط طائرة

حاولت الهبوط وسط هطول أمطار غزيرة

تحطّمت طائرة خفيفة في ظل أمطار موسمية غزيرة على الطرف الشمالي الشرقي لأستراليا، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم خمسة.

وأوضحت الشرطة الأسترالية أن الطائرة المستأجرة التي كانت تقل أربعة موظفين بالحكومة إلى جانب الطيار، حاولت الهبوط مرتين قرب نهر لوكهارت على شبه جزيرة كيب يورك بولاية كوينزلاند.

من جهته، بيّن كبير مفتشي الشرطة كريس هودجمان للصحفيين، أن الطائرة اقتربت من ممر الهبوط، وفي المرة الثالثة تحطمت على نحو مأساوي.

وأضاف أن ظروف الطقس كانت قاسية للغاية؛ بسبب الأمطار الموسمية، وأن من السابق لأوانه تحديد أسباب التحطم، وأن الشرطة تجري تحريات.

تحطّم طائرة أستراليا

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تحطم مأساوي.. مقتل 5 أستراليين في سقوط طائرة
سبق

تحطّمت طائرة خفيفة في ظل أمطار موسمية غزيرة على الطرف الشمالي الشرقي لأستراليا، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم خمسة.

وأوضحت الشرطة الأسترالية أن الطائرة المستأجرة التي كانت تقل أربعة موظفين بالحكومة إلى جانب الطيار، حاولت الهبوط مرتين قرب نهر لوكهارت على شبه جزيرة كيب يورك بولاية كوينزلاند.

من جهته، بيّن كبير مفتشي الشرطة كريس هودجمان للصحفيين، أن الطائرة اقتربت من ممر الهبوط، وفي المرة الثالثة تحطمت على نحو مأساوي.

وأضاف أن ظروف الطقس كانت قاسية للغاية؛ بسبب الأمطار الموسمية، وأن من السابق لأوانه تحديد أسباب التحطم، وأن الشرطة تجري تحريات.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
03:53 PM

تحطم مأساوي.. مقتل 5 أستراليين في سقوط طائرة

حاولت الهبوط وسط هطول أمطار غزيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحطّمت طائرة خفيفة في ظل أمطار موسمية غزيرة على الطرف الشمالي الشرقي لأستراليا، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم خمسة.

وأوضحت الشرطة الأسترالية أن الطائرة المستأجرة التي كانت تقل أربعة موظفين بالحكومة إلى جانب الطيار، حاولت الهبوط مرتين قرب نهر لوكهارت على شبه جزيرة كيب يورك بولاية كوينزلاند.

من جهته، بيّن كبير مفتشي الشرطة كريس هودجمان للصحفيين، أن الطائرة اقتربت من ممر الهبوط، وفي المرة الثالثة تحطمت على نحو مأساوي.

وأضاف أن ظروف الطقس كانت قاسية للغاية؛ بسبب الأمطار الموسمية، وأن من السابق لأوانه تحديد أسباب التحطم، وأن الشرطة تجري تحريات.

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