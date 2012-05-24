"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر

"العثيمين" يؤكد أنه استمرار لتهديد ميليشيا الحوثي للتجارة العالمية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ بأشد العبارات، في بيان اليوم، المحاولة العدائية من ميليشيا الحوثي الإرهابية بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، حيث تمّ إحباط الهجوم، وفق ما أعلنه تحالف قوات دعم الشرعية في اليمن.

وأكّد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.