"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر
"العثيمين" يؤكد أنه استمرار لتهديد ميليشيا الحوثي للتجارة العالمية
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ بأشد العبارات، في بيان اليوم، المحاولة العدائية من ميليشيا الحوثي الإرهابية بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، حيث تمّ إحباط الهجوم، وفق ما أعلنه تحالف قوات دعم الشرعية في اليمن.
وأكّد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-05-24
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ بأشد العبارات، في بيان اليوم، المحاولة العدائية من ميليشيا الحوثي الإرهابية بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، حيث تمّ إحباط الهجوم، وفق ما أعلنه تحالف قوات دعم الشرعية في اليمن.
وأكّد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
12:47 PM
"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر
"العثيمين" يؤكد أنه استمرار لتهديد ميليشيا الحوثي للتجارة العالمية
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ بأشد العبارات، في بيان اليوم، المحاولة العدائية من ميليشيا الحوثي الإرهابية بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، حيث تمّ إحباط الهجوم، وفق ما أعلنه تحالف قوات دعم الشرعية في اليمن.
وأكّد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.